У москві масштабний збій мобільного зв'язку та інтернету на тлі репетицій до 9 травня - росЗМІ

У столиці росії зафіксовано масові перебої в роботі мобільних операторів та месенджерів. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Збої, як повідомляють росЗМІ з посиланням на сервіс Downdetector, торкнулися одразу кількох ключових мобільних операторів - Т2, МТС, "Мегафон", Yota та "Білайн". Користувачі скаржуються як на проблеми у роботі мобільного зв'язку, так і на перебої в доступі до мобільного інтернету.

Найбільше скарг надійшло з москви, де 5 травня відбувається репетиція повітряної частини так званого "параду Перемоги". За інформацією телеграм-каналу "Осторожно, москва", проблеми зі зв’язком у москві можуть бути пов’язані із забезпеченням безпеки, перебої можуть продовжитися до 9 травня.

Як повідомляє телеграм-канал, москвичі повідомляють, що у центральних районах мобільний зв’язок у деяких операторів майже не працює, однак у метро та підземних переходах сигнал стабільний.

У той же час роскомнагляд, як пишуть росЗМІ, заявив, що наразі збоїв на мережах операторів мобільного зв'язку немає.



Деякі оператори повідомили росЗМІ, що проблеми з мобільним зв'язком у москві відбуваються з незалежних від них причин. "Рекомендуємо використовувати Wi-Fi для доступу в інтернет, а для голосових дзвінків переважно використовувати функцію VoLTE в налаштуваннях смартфона", - повідомили росЗМІ у пресслужбі "Билайн", не уточнивши причину збою. У "Мегафон" росЗМІ повідомили, що "мережа працює стабільно", обмежень з боку "Мегафону" немає, а "проблеми виникли з незалежних від нас причин".

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