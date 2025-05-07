У ніч на 7 травня москву масовано атакували безпілотники: що відомо
Київ • УНН
У Москві вночі 7 травня було відбито атаку семи безпілотників. Влада повідомляє, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
В ніч на середу, 7 травня, столиця росії москва опинилась під масованим ударом безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера москви сергія собяніна.
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собянін, зокрема, повідомив, що силами ППО було відбито атаку семи безпілотників, які летіли на москву.
На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб
Тим часом місцеві пабліки розповідають про численні вибухи у москві та підмосков'ї і публікують відповідні відео. росавіація повідомила, що аеропорт "шереметьєво" закрито через загрозу БпЛА.
Нагадаємо
У ніч на 6 травня москву атакували безпілотники. За словами мера міста собяніна, атаки було відбито. Уламки впали на каширському шосе.
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