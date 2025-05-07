кремль використовує міфи Другої світової для створення нової ідеології, аби виправдати військовий конфлікт із Заходом - ISW

кремль використовує міфи про Другу світову для виправдання конфлікту із Заходом. Вони консолідуються навколо ідеї про те, що Захід прагне знищити рф.

Чиновники у кремлі продовжують використовувати міфи про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні, щоб сформувати основу нової державної ідеології, яку росія має намір використати для виправдання майбутнього військового конфлікту проти Заходу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН. Деталі Аналітики посилаються на статтю секретаря ради безпеки росії та екс-міністра оборони країни-агресорки сергія шойгу, в якій він стверджує, що військова та політична єдність проти спільного ворога є єдиним шляхом росії до сильного та переможного майбутнього. шойгу неодноразово протиставляє перемогу Червоної армії над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні ... з повномасштабним вторгненням росії в Україну. ... шойгу заявив, що російська суспільна свідомість пережила кризу національної ідентичності після розпаду Радянського Союзу, і підкреслив важливість збереження та зміцнення традиційних російських духовних і моральних цінностей для вирішення цієї кризи та формування неофіційної російської державної ідеології (російська конституція забороняє прийняття офіційної державної ідеології) - зазначається у статті. У ніч на 7 травня москву масовано атакували безпілотники: що відомо Вказується, що шойгу повторив російські наративи, спрямовані на виправдання повномасштабного вторгнення росії в Україну, і звинуватив колективний Захід у підготовці до прямого військового конфлікту з росією та прагненні завдати росії стратегічної поразки. Схоже, що кремль консолідується навколо неформальної державної ідеології, яка ґрунтується на збереженні віри в те, що Захід має намір оточити та перемогти росію. кремль використовує загальнодержавні ініціативи щодо розміщення ветеранів війни в Україні на владних позиціях у росії та довготривалі риторичні кампанії з поширення переконання, що світ розділений на дві групи (Захід і очолюваний росією !багатополярний світ!), які прагнуть знищити одна одну - віддзеркалюючи геополітику Радянського Союзу як екзистенційний конфлікт між комунізмом і капіталізмом - вважають в ISW. Аналітики роблять висновок, що російська неофіційна державна ідеологія включає аспекти ідеології Радянського Союзу, такі як сильний централізований уряд і єдине сприйняття державного ворога, але не пояснює, чому росія повинна знищувати своїх ворогів. "кремль намагається об’єднати російське суспільство, особливо еліти, під таким світоглядом, щоб гарантувати, що будь-який наступник російського президента володимира путіна втілюватиме такі ж агресивні та небезпечні ідеали, які увічнюють вічний конфлікт із Заходом і НАТО", - резюмують автори. Нагадаємо Напередодні речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що росія відповість, якщо Київ продовжить удари по рф у дні "триденного перемир'я" на честь святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Зеленський анонсував санкції проти союзників росії та нову оборонну допомогу Україні