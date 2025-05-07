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кремль використовує міфи Другої світової для створення нової ідеології, аби виправдати військовий конфлікт із Заходом - ISW

Київ • УНН

 • 648 перегляди

кремль використовує міфи про Другу світову для виправдання конфлікту із Заходом. Вони консолідуються навколо ідеї про те, що Захід прагне знищити рф.

кремль використовує міфи Другої світової для створення нової ідеології, аби виправдати військовий конфлікт із Заходом - ISW

Чиновники у кремлі продовжують використовувати міфи про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні, щоб сформувати основу нової державної ідеології, яку росія має намір використати для виправдання майбутнього військового конфлікту проти Заходу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на статтю секретаря ради безпеки росії та екс-міністра оборони країни-агресорки сергія шойгу, в якій він стверджує, що військова та політична єдність проти спільного ворога є єдиним шляхом росії до сильного та переможного майбутнього.

шойгу неодноразово протиставляє перемогу Червоної армії над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні ... з повномасштабним вторгненням росії в Україну. ... шойгу заявив, що російська суспільна свідомість пережила кризу національної ідентичності після розпаду Радянського Союзу, і підкреслив важливість збереження та зміцнення традиційних російських духовних і моральних цінностей для вирішення цієї кризи та формування неофіційної російської державної ідеології (російська конституція забороняє прийняття офіційної державної ідеології)

- зазначається у статті.

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Вказується, що шойгу повторив російські наративи, спрямовані на виправдання повномасштабного вторгнення росії в Україну, і звинуватив колективний Захід у підготовці до прямого військового конфлікту з росією та прагненні завдати росії стратегічної поразки.

Схоже, що кремль консолідується навколо неформальної державної ідеології, яка ґрунтується на збереженні віри в те, що Захід має намір оточити та перемогти росію. кремль використовує загальнодержавні ініціативи щодо розміщення ветеранів війни в Україні на владних позиціях у росії та довготривалі риторичні кампанії з поширення переконання, що світ розділений на дві групи (Захід і очолюваний росією !багатополярний світ!), які прагнуть знищити одна одну - віддзеркалюючи геополітику Радянського Союзу як екзистенційний конфлікт між комунізмом і капіталізмом

- вважають в ISW.

Аналітики роблять висновок, що російська неофіційна державна ідеологія включає аспекти ідеології Радянського Союзу, такі як сильний централізований уряд і єдине сприйняття державного ворога, але не пояснює, чому росія повинна знищувати своїх ворогів.

"кремль намагається об’єднати російське суспільство, особливо еліти, під таким світоглядом, щоб гарантувати, що будь-який наступник російського президента володимира путіна втілюватиме такі ж агресивні та небезпечні ідеали, які увічнюють вічний конфлікт із Заходом і НАТО", - резюмують автори.

Нагадаємо

Напередодні речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що росія відповість, якщо Київ продовжить удари по рф у дні "триденного перемир'я" на честь святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Зеленський анонсував санкції проти союзників росії та нову оборонну допомогу Україні03.05.25, 22:07 • 6201 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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