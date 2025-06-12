Окупанти продовжують руйнувати Сіверськодонецьк заради побудови "русского міра" - ЦНС
Київ • УНН
Поплічники окупантів заявляють про інвесторів, які хочуть вкладати кошти у відбудову міста. Насправді це маргінали з рф, які приїдуть наживатися на війні.
Місто Сіверськодонецьк, зруйноване під час його захоплення армією рф на 80 відсотків, збираються "освоїти" російські псевдо-бізнесмени. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що "міністр жкг лнр" ігор жарков заявив про появу у місті "інвесторів", які хочуть вкладати кошти у його відбудову.
Насправді - маргінали з рф, які приїдуть наживатися на війні
Там наголошують, що жодна "угода" на ТОТ не має юридичної сили, "усі причетні відповідатимуть".
Нагадаємо
Окупаційна влада Сіверськодонецька організувала змагання до кремлівського "дня перемоги". В одній із ДЮСШ зібрали містян, аби ті виконали завдання москви, віджавшись від підлоги 29 220 разів, проте рекорду не сталося.
29 220 тисяч - таку кількість "мирних днів" нарахували загарбники від дати перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому три роки окупації Луганщини росіяни теж вважають "мирними". Проте безглуздого "рекорду" не було досягнуто.
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