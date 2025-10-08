Дожди с мощным ветром: что будет с погодой 8 октября

В среду, 8 октября, дождей в Украине станет больше. По всей стране ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. Преимущественно сухо будет только на северо-западе, а на юге Украины дожди будут сильными. Температура останется без существенных изменений. Днем будет +12°...+16°, на юге и востоке - до +20°. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Погода в Украине сегодня будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с, на юге и юго-востоке, а также в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Во Львове в среду будет пасмурно, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, днем +15°.

В Ровно сегодня пасмурно, днем +15°.

В Тернополе 8 октября днем ожидается +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, днем +15°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, днем +15°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +9°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду днем синоптики прогнозируют +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура днем составит +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+14°, небольшой дождь.

В Одессе 8 октября - пасмурно, температура днем +16°, сильный дождь с грозой.

В Херсоне в среду днем будет +20°, пасмурно, дождь с грозой.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, днем +17°, дождь с грозой.

В Запорожье температура днем +20°, пасмурно, дождь с грозой.

В Сумах сегодня температура воздуха днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура днем +20°, небольшой дождь.

В Днепре температура днем поднимется до +20°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +13°...+20°, дождь с грозой.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура днем +20°.

В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами - дождь. В течение дня - до +15 градусов по Цельсию.

