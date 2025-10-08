$41.340.11
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Дожди с мощным ветром: что будет с погодой 8 октября

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

8 октября по всей Украине ожидаются небольшие дожди, кроме северо-запада, а на юге прогнозируются сильные осадки. Температура воздуха составит +12°...+16°, на юге и востоке до +20°.

Дожди с мощным ветром: что будет с погодой 8 октября

В среду, 8 октября, дождей в Украине станет больше. По всей стране ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. Преимущественно сухо будет только на северо-западе, а на юге Украины дожди будут сильными. Температура останется без существенных изменений. Днем будет +12°...+16°, на юге и востоке - до +20°. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Погода в Украине сегодня будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с, на юге и юго-востоке, а также в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

  • Во Львове в среду будет пасмурно, днем +15°.
    • В Луцке будет пасмурно, днем +15°.
      • В Ровно сегодня пасмурно, днем +15°.
        • В Тернополе 8 октября днем ожидается +15°, пасмурно, небольшой дождь.
          • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, днем +15°, небольшой дождь.
            • В Ивано-Франковске будет пасмурно, днем +15°, небольшой дождь.
              • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.
                • В Черновцах в среду - пасмурно, днем +15°, небольшой дождь.
                  • В Виннице сегодня будет +9°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.
                    • В Житомире в среду днем синоптики прогнозируют +14°, пасмурно, небольшой дождь.
                      • В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+16°, пасмурно, небольшой дождь.
                        • В Черкассах сегодня будет днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.
                          • В Кропивницком температура днем составит +14°, пасмурно, небольшой дождь.
                            • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+14°, небольшой дождь.
                              • В Одессе 8 октября - пасмурно, температура днем +16°, сильный дождь с грозой.
                                • В Херсоне в среду днем будет +20°, пасмурно, дождь с грозой.
                                  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, днем +17°, дождь с грозой.
                                    • В Запорожье температура днем +20°, пасмурно, дождь с грозой.
                                      • В Сумах сегодня температура воздуха днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.
                                        • В Харькове - пасмурно, температура днем +20°, небольшой дождь.
                                          • В Днепре температура днем поднимется до +20°, пасмурно, небольшой дождь.
                                            • В Симферополе в среду будет пасмурно, +13°...+20°, дождь с грозой.
                                              • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем +19°.
                                                • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура днем +20°.

                                                  В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами - дождь. В течение дня - до +15 градусов по Цельсию.

                                                  Как подготовить дом к холодам: чек-лист04.10.25, 10:00 • 202886 просмотров

                                                  Вита Зеленецкая

