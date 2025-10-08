Дощі з потужним вітром: що буде з погодою 8 жовтня
Київ • УНН
8 жовтня по всій Україні очікуються невеликі дощі, крім північного заходу, а на півдні прогнозуються сильні опади. Температура повітря становитиме +12°...+16°, на півдні та сході до +20°.
У середу, 8 жовтня, дощів в Україні побільшає. По всій країні очікується похмура погода та невеликі дощі. Переважно сухо буде лише на північному заході, а на півдні України дощі будуть сильними. Температура залишиться без істотних змін. Вдень буде +12°...+16°, на півдні та сході - до +20°. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Погода в Україні сьогодні буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.
Вітер північно-східний, швидкістю 7-12 м/с, на південь та південний схід, а також в Карпатах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
- У Львові в середу буде похмуро, вдень +15°.
- У Луцьку буде похмуро, вдень +15°.
- У Рівному сьогодні похмуро, вдень +15°.
- У Тернополі 8 жовтня вдень очікується +15°, похмуро, невеликий дощ.
- У Хмельницькому протягом дня буде похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.
- В Івано-Франківську буде похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +16°, похмуро, невеликий дощ.
- У Чернівцях у середу - похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.
- У Вінниці сьогодні буде +9°...+14°, похмуро, невеликий дощ.
- У Житомирі в середу вдень синоптики прогнозують +14°, похмуро, невеликий дощ.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +9°...+16°, похмуро, невеликий дощ.
- У Черкасах сьогодні буде вдень +14°, похмуро, невеликий дощ.
- У Кропивницькому температура вдень становитиме +14°, похмуро, невеликий дощ.
- У Полтаві - похмуро, температура повітря +10°...+14°, невеликий дощ.
- В Одесі 8 жовтня - похмуро, температура вдень +16°, сильний дощ із грозою.
- У Херсоні в середу вдень буде +20°, похмуро, дощ із грозою.
- У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +17°, дощ із грозою.
- У Запоріжжі температура вдень +20°, похмуро, дощ із грозою.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень +16°, похмуро, невеликий дощ.
- У Харкові - похмуро, температура вдень +20°, невеликий дощ.
- У Дніпрі температура вдень підніметься до +20°, похмуро, невеликий дощ.
- У Сімферополі в середу буде похмуро, +13°...+20°, дощ із грозою.
- У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень +19°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вдень +20°.
У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями - дощ. Впродовж дня - до +15 градусів за Цельсієм.
Як підготувати оселю до холодів: чекліст04.10.25, 10:00 • 202908 переглядiв