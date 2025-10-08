Дощі з потужним вітром: що буде з погодою 8 жовтня

У середу, 8 жовтня, дощів в Україні побільшає. По всій країні очікується похмура погода та невеликі дощі. Переважно сухо буде лише на північному заході, а на півдні України дощі будуть сильними. Температура залишиться без істотних змін. Вдень буде +12°...+16°, на півдні та сході - до +20°. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Погода в Україні сьогодні буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

Вітер північно-східний, швидкістю 7-12 м/с, на південь та південний схід, а також в Карпатах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

У Львові в середу буде похмуро, вдень +15°.

У Луцьку буде похмуро, вдень +15°.

У Рівному сьогодні похмуро, вдень +15°.

У Тернополі 8 жовтня вдень очікується +15°, похмуро, невеликий дощ.

У Хмельницькому протягом дня буде похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.

В Івано-Франківську буде похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +16°, похмуро, невеликий дощ.

У Чернівцях у середу - похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.

У Вінниці сьогодні буде +9°...+14°, похмуро, невеликий дощ.

У Житомирі в середу вдень синоптики прогнозують +14°, похмуро, невеликий дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +9°...+16°, похмуро, невеликий дощ.

У Черкасах сьогодні буде вдень +14°, похмуро, невеликий дощ.

У Кропивницькому температура вдень становитиме +14°, похмуро, невеликий дощ.

У Полтаві - похмуро, температура повітря +10°...+14°, невеликий дощ.

В Одесі 8 жовтня - похмуро, температура вдень +16°, сильний дощ із грозою.

У Херсоні в середу вдень буде +20°, похмуро, дощ із грозою.

У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +17°, дощ із грозою.

У Запоріжжі температура вдень +20°, похмуро, дощ із грозою.

У Сумах сьогодні температура повітря вдень +16°, похмуро, невеликий дощ.

У Харкові - похмуро, температура вдень +20°, невеликий дощ.

У Дніпрі температура вдень підніметься до +20°, похмуро, невеликий дощ.

У Сімферополі в середу буде похмуро, +13°...+20°, дощ із грозою.

У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень +19°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вдень +20°.

У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями - дощ. Впродовж дня - до +15 градусів за Цельсієм.

