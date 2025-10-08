$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 жовтня, 15:10 • 27474 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 35093 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 28010 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 31456 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 30156 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 54479 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46751 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61175 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57807 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Дощі з потужним вітром: що буде з погодою 8 жовтня

Київ • УНН

 • 2308 перегляди

8 жовтня по всій Україні очікуються невеликі дощі, крім північного заходу, а на півдні прогнозуються сильні опади. Температура повітря становитиме +12°...+16°, на півдні та сході до +20°.

Дощі з потужним вітром: що буде з погодою 8 жовтня

У середу, 8 жовтня, дощів в Україні побільшає. По всій країні очікується похмура погода та невеликі дощі. Переважно сухо буде лише на північному заході, а на півдні України дощі будуть сильними. Температура залишиться без істотних змін. Вдень буде +12°...+16°, на півдні та сході - до +20°. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Погода в Україні сьогодні буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

Вітер північно-східний, швидкістю 7-12 м/с, на південь та південний схід, а також в Карпатах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

  • У Львові в середу буде похмуро, вдень +15°.
    • У Луцьку буде похмуро, вдень +15°.
      • У Рівному сьогодні похмуро, вдень +15°.
        • У Тернополі 8 жовтня вдень очікується +15°, похмуро, невеликий дощ.
          • У Хмельницькому протягом дня буде похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.
            • В Івано-Франківську буде похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.
              • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +16°, похмуро, невеликий дощ.
                • У Чернівцях у середу - похмуро, вдень +15°, невеликий дощ.
                  • У Вінниці сьогодні буде +9°...+14°, похмуро, невеликий дощ.
                    • У Житомирі в середу вдень синоптики прогнозують +14°, похмуро, невеликий дощ.
                      • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +9°...+16°, похмуро, невеликий дощ.
                        • У Черкасах сьогодні буде вдень +14°, похмуро, невеликий дощ.
                          • У Кропивницькому температура вдень становитиме +14°, похмуро, невеликий дощ.
                            • У Полтаві - похмуро, температура повітря +10°...+14°, невеликий дощ.
                              • В Одесі 8 жовтня - похмуро, температура вдень +16°, сильний дощ із грозою.
                                • У Херсоні в середу вдень буде +20°, похмуро, дощ із грозою.
                                  • У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +17°, дощ із грозою.
                                    • У Запоріжжі температура вдень +20°, похмуро, дощ із грозою.
                                      • У Сумах сьогодні температура повітря вдень +16°, похмуро, невеликий дощ.
                                        • У Харкові - похмуро, температура вдень +20°, невеликий дощ.
                                          • У Дніпрі температура вдень підніметься до +20°, похмуро, невеликий дощ.
                                            • У Сімферополі в середу буде похмуро, +13°...+20°, дощ із грозою.
                                              • У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень +19°.
                                                • У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вдень +20°.

                                                  У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями - дощ. Впродовж дня - до +15 градусів за Цельсієм.

                                                  Як підготувати оселю до холодів: чекліст04.10.25, 10:00

                                                  Віта Зеленецька

