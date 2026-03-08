$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском Брянске

Киев • УНН

 • 2172 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" уничтожили электровоз в депо Брянска, несмотря на усиленную охрану и камеры. Этот железнодорожный узел обеспечивает логистику войск РФ на фронте.

Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском Брянске

Партизаны "АТЕШ" уничтожили электровоз в российском Брянске, несмотря на усиленную охрану. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что агенты "АТЕШ" вернулись в то же депо в Брянске, где уже проводили успешную диверсию в ноябре прошлого года.

После нашего прошлого визита оккупанты рапортовали об "усилении мер безопасности". Они нагнали охрану, установили новые камеры и ужесточили режим пропуска. Но как вы можете видеть на видео, это им не помогло. Нами успешно уничтожен еще один магистральный электровоз

- говорится в сообщении.

Указывается, что брянский узел остается критически важным для снабжения группировки войск "север", которая терроризирует приграничные области Украины.

Ликвидация еще одной единицы тягового состава - это удар в самое сердце их логистики. Пока ФСБ пишет отчеты об "усилении", наши люди спокойно заходят на режимные объекты и методично сжигают технику, которая должна была везти снаряды на фронт. Безопасных мест для них нет

- добавили в "АТЕШ".

Напомним

Ко Дню сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы.

Вадим Хлюдзинский

