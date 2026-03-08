Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском Брянске

Партизаны "АТЕШ" уничтожили электровоз в российском Брянске, несмотря на усиленную охрану. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.

Отмечается, что агенты "АТЕШ" вернулись в то же депо в Брянске, где уже проводили успешную диверсию в ноябре прошлого года.

После нашего прошлого визита оккупанты рапортовали об "усилении мер безопасности". Они нагнали охрану, установили новые камеры и ужесточили режим пропуска. Но как вы можете видеть на видео, это им не помогло. Нами успешно уничтожен еще один магистральный электровоз

Указывается, что брянский узел остается критически важным для снабжения группировки войск "север", которая терроризирует приграничные области Украины.

Ликвидация еще одной единицы тягового состава - это удар в самое сердце их логистики. Пока ФСБ пишет отчеты об "усилении", наши люди спокойно заходят на режимные объекты и методично сжигают технику, которая должна была везти снаряды на фронт. Безопасных мест для них нет