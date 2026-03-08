Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянську

Партизани "АТЕШ" знищили електровоз у російському брянську, незважаючи на посилену охорону. Про це повідомляє Telegram-канал руху, інформує УНН.

Зазначається, що агенти "АТЕШ" повернулися до того ж депо в брянську, де вже проводили успішну диверсію в листопаді минулого року.

Після нашого минулого візиту окупанти рапортували про "посилення заходів безпеки". Вони нагнали охорону, встановили нові камери та посилили режим пропуску. Але як ви можете бачити на відео, це їм не допомогло. Нами успішно знищено ще один магістральний електровоз

Вказується, що брянський вузол залишається критично важливим для постачання угруповання військ "північ", яке тероризує прикордонні області України.

Ліквідація ще однієї одиниці тягового складу - це удар у саме серце їхньої логістики. Поки фсб пише звіти про "посилення", наші люди спокійно заходять на режимні об'єкти та методично спалюють техніку, яка мала везти снаряди на фронт. Безпечних місць для них немає