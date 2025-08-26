$41.430.15
Зеленський провів нараду з військовими: обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, обговоривши ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів та роботу з партнерами щодо безпекових гарантій. Особливу увагу приділили прикордонним районам Сумської та Харківської областей, а також Донецькій і Запорізькій областям.

Зеленський провів нараду з військовими: обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок, 26 серпня, нараду з військовими. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Глава держави обговорив з військовими ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій.

Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО

 - написав Зеленський.

Він додав: належну увагу приділяють Донецькій і Запорізькій області.

Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків. Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони

- написав Зеленський.

Президент також заслухав доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери.

Впродовж тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом 

- заявив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцеканцлером Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Сторони обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів та програму PURL.

