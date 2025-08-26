Зеленський провів нараду з військовими: обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок, 26 серпня, нараду з військовими. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Глава держави обговорив з військовими ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій.

Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО