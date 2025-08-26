Зеленський провів нараду з військовими: обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, обговоривши ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів та роботу з партнерами щодо безпекових гарантій. Особливу увагу приділили прикордонним районам Сумської та Харківської областей, а також Донецькій і Запорізькій областям.
Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок, 26 серпня, нараду з військовими. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Глава держави обговорив з військовими ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій.
Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО
Він додав: належну увагу приділяють Донецькій і Запорізькій області.
Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків. Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони
Президент також заслухав доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери.
Впродовж тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом
Нагадаємо
