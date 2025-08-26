Зеленский провел совещание с военными: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник, 26 августа, совещание с военными. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Глава государства обсудил с военными ситуацию на фронте и в приграничье, создание резервов и работу с партнерами по гарантиям безопасности.

Подробно обсудили ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения. Особо отмечу 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и наши подразделения ССО

Он добавил: должное внимание уделяется Донецкой и Запорожской областям.

Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений. Главнокомандующий доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны

Президент также заслушал доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры.

В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что нужно ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время