Зеленский провел совещание с военными: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности

10:16 • 13620 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 1344 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
11:32 • 6478 просмотра
11:23 • 5094 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
06:24 • 72691 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 42721 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
25 августа, 15:56 • 47176 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
25 августа, 13:29 • 161092 просмотра
25 августа, 13:29 • 92603 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
25 августа, 11:41 • 79528 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
публикации
Эксклюзивы
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 37267 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 38594 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 39195 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 47846 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 33691 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 34285 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 72703 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 131140 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Даррен Аронофски
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Сумская область
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 15569 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 48378 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 28132 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 131105 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 74412 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Пистолет
Боеприпасы
Доллар США

Зеленский провел совещание с военными: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, обсудив ситуацию на фронте и в приграничье, создание резервов и работу с партнерами по гарантиям безопасности. Особое внимание уделили приграничным районам Сумской и Харьковской областей, а также Донецкой и Запорожской областям.

Зеленский провел совещание с военными: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник, 26 августа, совещание с военными. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Глава государства обсудил с военными ситуацию на фронте и в приграничье, создание резервов и работу с партнерами по гарантиям безопасности.

Подробно обсудили ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения. Особо отмечу 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и наши подразделения ССО

 - написал Зеленский.

Он добавил: должное внимание уделяется Донецкой и Запорожской областям.

Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений. Главнокомандующий доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны

- написал Зеленский.

Президент также заслушал доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры.

В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что нужно ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время 

- заявил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Ларсом Клингбайлем. Стороны обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и программу PURL.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
