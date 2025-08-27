74 з 95 ворожих дронів знешкоджено над Україною

74 з 95 запущених рф уночі дронів збили або придушили сили ППО над Україною, але 21 безпілотник поцілив у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 серпня (із 20.30 26 серпня) ворог атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

