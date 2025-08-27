74 из 95 вражеских дронов обезврежены над Украиной

74 из 95 запущенных рф ночью дронов сбили или подавили силы ПВО над Украиной, но 21 беспилотник попал в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 августа (с 20.30 26 августа) враг атаковал 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях