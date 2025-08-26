$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 10498 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 14557 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 16884 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 64651 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 114053 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 102102 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 48577 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 144903 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 60949 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55263 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США пропонують повітряну та розвідувальну підтримку повоєнним силам в Україні – FT

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Сполучені Штати готові надати розвідувальні ресурси та нагляд за полем бою для будь-якого західного плану безпеки повоєнної України. Також США візьмуть участь у європейському щиті протиповітряної оборони країни.

США пропонують повітряну та розвідувальну підтримку повоєнним силам в Україні – FT

Сполучені Штати заявили, що готові надати розвідувальні ресурси та нагляд за полем бою для будь-якого західного плану безпеки для повоєнної України та взяти участь у європейському щиті протиповітряної оборони країни.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських та українських посадовців.

Деталі

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив європейським лідерам, що США будуть частиною "координації" гарантій безпеки для повоєнної України, чого вимагав Київ для стримування ймовірного нападу з боку росії після будь-якої мирної угоди.

Високопосадовці США з того часу під час численних обговорень заявили європейським колегам, що Вашингтон буде готовий надати "стратегічні засоби", включаючи розвідку, спостереження та рекогносцировку (ISR), командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання військ на місцях під керівництвом Європи, повідомили чотири чиновники, ознайомлені з переговорами.

Так звана коаліція охочих, очолювана Великою Британією та Францією, пообіцяла захистити повоєнну Україну від будь-якої майбутньої російської агресії. Але європейські чиновники приватно визнали, що будь-яке розгортання може відбутися лише за підтримки США для забезпечення, контролю та захисту європейських військ.

Україна – гарант стабільності європейської безпеки, а не просто отримувач гарантій – Подоляк26.08.25, 14:56 • 2258 переглядiв

Вашингтон вже постачає Україні ракети ППО Patriot, але післявоєнна підтримка включатиме американські літаки, логістику та наземні радіолокаційні станції, що підтримуватимуть та забезпечуватимуть безпольотну зону та повітряний щит для нашої держави.

За будь-якою мирною угодою, значно переважаючі можливості США в галузі розвідки, спостереження та командування дозволили б супутниковий моніторинг припинення вогню та ефективну координацію західних сил у країні.

Пропозиція США, озвучена на низці зустрічей між посадовцями національної безпеки та військовими лідерами США та провідних європейських країн останніми днями, залежить від зобов'язань європейських столиць розгорнути десятки тисяч військовослужбовців в Україні, попередили чиновники.

За їхніми словами, її все ще можна скасувати.

Але це являє собою значну зміну позиції з боку адміністрації Трампа, яка раніше цього року виключала будь-яку участь США у захисті постконфліктної України, і підтримала європейських посадовців, які місяцями лобіювали Вашингтон, щоб надати більше підтримки Києву.

США, як і раніше, виступають проти розгортання власних військ в Україні, додали чиновники. Інші посадовці адміністрації Трампа, включаючи міністра оборони Піта Гегсета, скептично ставляться до будь-якої участі в післявоєнних гарантіях, побоюючись, що це втягне США в майбутній конфлікт.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США та європейськими колегами позицію України щодо безпекових гарантій. Україна готова до зустрічей на рівні лідерів для припинення війни та посилення санкцій проти росії.

Павло Зінченко

