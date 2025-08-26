США пропонують повітряну та розвідувальну підтримку повоєнним силам в Україні – FT

Сполучені Штати заявили, що готові надати розвідувальні ресурси та нагляд за полем бою для будь-якого західного плану безпеки для повоєнної України та взяти участь у європейському щиті протиповітряної оборони країни.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських та українських посадовців.

Деталі

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив європейським лідерам, що США будуть частиною "координації" гарантій безпеки для повоєнної України, чого вимагав Київ для стримування ймовірного нападу з боку росії після будь-якої мирної угоди.

Високопосадовці США з того часу під час численних обговорень заявили європейським колегам, що Вашингтон буде готовий надати "стратегічні засоби", включаючи розвідку, спостереження та рекогносцировку (ISR), командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання військ на місцях під керівництвом Європи, повідомили чотири чиновники, ознайомлені з переговорами.

Так звана коаліція охочих, очолювана Великою Британією та Францією, пообіцяла захистити повоєнну Україну від будь-якої майбутньої російської агресії. Але європейські чиновники приватно визнали, що будь-яке розгортання може відбутися лише за підтримки США для забезпечення, контролю та захисту європейських військ.

Вашингтон вже постачає Україні ракети ППО Patriot, але післявоєнна підтримка включатиме американські літаки, логістику та наземні радіолокаційні станції, що підтримуватимуть та забезпечуватимуть безпольотну зону та повітряний щит для нашої держави.

За будь-якою мирною угодою, значно переважаючі можливості США в галузі розвідки, спостереження та командування дозволили б супутниковий моніторинг припинення вогню та ефективну координацію західних сил у країні.

Пропозиція США, озвучена на низці зустрічей між посадовцями національної безпеки та військовими лідерами США та провідних європейських країн останніми днями, залежить від зобов'язань європейських столиць розгорнути десятки тисяч військовослужбовців в Україні, попередили чиновники.

За їхніми словами, її все ще можна скасувати.

Але це являє собою значну зміну позиції з боку адміністрації Трампа, яка раніше цього року виключала будь-яку участь США у захисті постконфліктної України, і підтримала європейських посадовців, які місяцями лобіювали Вашингтон, щоб надати більше підтримки Києву.

США, як і раніше, виступають проти розгортання власних військ в Україні, додали чиновники. Інші посадовці адміністрації Трампа, включаючи міністра оборони Піта Гегсета, скептично ставляться до будь-якої участі в післявоєнних гарантіях, побоюючись, що це втягне США в майбутній конфлікт.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США та європейськими колегами позицію України щодо безпекових гарантій. Україна готова до зустрічей на рівні лідерів для припинення війни та посилення санкцій проти росії.