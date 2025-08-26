США предлагают воздушную и разведывательную поддержку послевоенным силам в Украине – FT

$41.430.15
Эксклюзив
17:12 • 10228 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 13082 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 15793 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 61795 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 110173 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 98426 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 47122 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 142363 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 60555 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55146 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 10229 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 61846 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 98495 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
США предлагают воздушную и разведывательную поддержку послевоенным силам в Украине – FT

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Соединенные Штаты готовы предоставить разведывательные ресурсы и наблюдение за полем боя для любого западного плана безопасности послевоенной Украины. Также США примут участие в европейском щите противовоздушной обороны страны.

США предлагают воздушную и разведывательную поддержку послевоенным силам в Украине – FT

Соединенные Штаты заявили, что готовы предоставить разведывательные ресурсы и наблюдение за полем боя для любого западного плана безопасности для послевоенной Украины и принять участие в европейском щите противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Детали

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил европейским лидерам, что США будут частью "координации" гарантий безопасности для послевоенной Украины, чего требовал Киев для сдерживания вероятного нападения со стороны России после любого мирного соглашения.

Высокопоставленные чиновники США с тех пор во время многочисленных обсуждений заявили европейским коллегам, что Вашингтон будет готов предоставить "стратегические средства", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), командование и управление, а также средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание войск на местах под руководством Европы, сообщили четыре чиновника, ознакомленные с переговорами.

Так называемая коалиция желающих, возглавляемая Великобританией и Францией, пообещала защитить послевоенную Украину от любой будущей российской агрессии. Но европейские чиновники в частном порядке признали, что любое развертывание может произойти только при поддержке США для обеспечения, контроля и защиты европейских войск.

Украина – гарант стабильности европейской безопасности, а не просто получатель гарантий – Подоляк26.08.25, 14:56 • 2222 просмотра

Вашингтон уже поставляет Украине ракеты ПВО Patriot, но послевоенная поддержка будет включать американские самолеты, логистику и наземные радиолокационные станции, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит для нашего государства.

По любому мирному соглашению, значительно превосходящие возможности США в области разведки, наблюдения и командования позволили бы спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране.

Предложение США, озвученное на ряде встреч между должностными лицами национальной безопасности и военными лидерами США и ведущих европейских стран в последние дни, зависит от обязательств европейских столиц развернуть десятки тысяч военнослужащих в Украине, предупредили чиновники.

По их словам, ее все еще можно отменить.

Но это представляет собой значительное изменение позиции со стороны администрации Трампа, которая ранее в этом году исключала любое участие США в защите постконфликтной Украины, и поддержала европейских чиновников, которые месяцами лоббировали Вашингтон, чтобы предоставить больше поддержки Киеву.

США, как и раньше, выступают против развертывания собственных войск в Украине, добавили чиновники. Другие должностные лица администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях, опасаясь, что это втянет США в будущий конфликт.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США и европейскими коллегами позицию Украины по гарантиям безопасности. Украина готова к встречам на уровне лидеров для прекращения войны и усиления санкций против России.

Павел Зинченко

