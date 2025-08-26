США предлагают воздушную и разведывательную поддержку послевоенным силам в Украине – FT

Соединенные Штаты заявили, что готовы предоставить разведывательные ресурсы и наблюдение за полем боя для любого западного плана безопасности для послевоенной Украины и принять участие в европейском щите противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Детали

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил европейским лидерам, что США будут частью "координации" гарантий безопасности для послевоенной Украины, чего требовал Киев для сдерживания вероятного нападения со стороны России после любого мирного соглашения.

Высокопоставленные чиновники США с тех пор во время многочисленных обсуждений заявили европейским коллегам, что Вашингтон будет готов предоставить "стратегические средства", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), командование и управление, а также средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание войск на местах под руководством Европы, сообщили четыре чиновника, ознакомленные с переговорами.

Так называемая коалиция желающих, возглавляемая Великобританией и Францией, пообещала защитить послевоенную Украину от любой будущей российской агрессии. Но европейские чиновники в частном порядке признали, что любое развертывание может произойти только при поддержке США для обеспечения, контроля и защиты европейских войск.

Украина – гарант стабильности европейской безопасности, а не просто получатель гарантий – Подоляк

Вашингтон уже поставляет Украине ракеты ПВО Patriot, но послевоенная поддержка будет включать американские самолеты, логистику и наземные радиолокационные станции, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит для нашего государства.

По любому мирному соглашению, значительно превосходящие возможности США в области разведки, наблюдения и командования позволили бы спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране.

Предложение США, озвученное на ряде встреч между должностными лицами национальной безопасности и военными лидерами США и ведущих европейских стран в последние дни, зависит от обязательств европейских столиц развернуть десятки тысяч военнослужащих в Украине, предупредили чиновники.

По их словам, ее все еще можно отменить.

Но это представляет собой значительное изменение позиции со стороны администрации Трампа, которая ранее в этом году исключала любое участие США в защите постконфликтной Украины, и поддержала европейских чиновников, которые месяцами лоббировали Вашингтон, чтобы предоставить больше поддержки Киеву.

США, как и раньше, выступают против развертывания собственных войск в Украине, добавили чиновники. Другие должностные лица администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях, опасаясь, что это втянет США в будущий конфликт.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США и европейскими коллегами позицию Украины по гарантиям безопасности. Украина готова к встречам на уровне лидеров для прекращения войны и усиления санкций против России.