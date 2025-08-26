$41.430.15
Бельгія передасть Україні у вересні декілька F-16

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Бельгія надасть Україні декілька винищувачів F-16 у вересні. Цю інформацію підтвердив очільник МЗС Бельгії Максим Прево під час пресконференції в Одесі.

Бельгія у вересні передасть Україні декілька винищувачів F-16. Про це заявив очільник МЗС Бельгії Максимом Прево під час пресконференції в Одесі, передає УНН.

"Бельгія надає 20 млн євро на підтримку української харчової ініціативи для того, щоб підтримати роль України як житниці світу. Бельгія також надає сталу та постійну підтримку. До 2029 року на морі ми забезпечуємо судна для розмінування  та дрони.

Ми також працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Ми забезпечимо вас декількома F-16 наступного місяця", - розповів Прево.

Доповнення

У вівторок, 26 серпня, міністр закордонних справ України провів багатосторонні переговори в Одесі з очільниками МЗС Бельгії Максимом Прево, Люксембургу Ксав'є Беттелем та генеральною директоркою з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллен Баккер.

У травні повідомлялося, що Нідерланди передали Україні всі 24 обіцяні винищувачі F-16, які відправили з авіабази Фолькель до Бельгії для підготовки. 

Анна Мурашко

