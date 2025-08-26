$41.430.15
Бельгия передаст Украине несколько F-16 в сентябре

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Бельгия предоставит Украине несколько истребителей F-16 в сентябре. Эту информацию подтвердил глава МИД Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции в Одессе.

Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16 в сентябре. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции в Одессе, передает УНН.

"Бельгия предоставляет 20 млн евро на поддержку украинской продовольственной инициативы для того, чтобы поддержать роль Украины как житницы мира. Бельгия также оказывает постоянную и непрерывную поддержку. До 2029 года на море мы обеспечиваем суда для разминирования и дроны.

Мы также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Мы обеспечим вас несколькими F-16 в следующем месяце", - рассказал Прево.

Дополнение

Во вторник, 26 августа, министр иностранных дел Украины провел многосторонние переговоры в Одессе с главами МИД Бельгии Максимом Прево, Люксембурга Ксавье Беттелем и генеральным директором по европейским вопросам МИД Нидерландов Хеллен Баккер.

В мае сообщалось, что Нидерланды передали Украине все 24 обещанных истребителя F-16, которые отправили с авиабазы Фолькель в Бельгию для подготовки.

Анна Мурашко

