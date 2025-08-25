Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки
Київ • УНН
російські безпілотники вдарили по Сумській та Роменській громадах, спричинивши кілька пожеж. Екстрені служби працюють на місцях, жертв попередньо немає.
Російські безпілотники вдарили по території Сумської та Роменської громад. Внаслідок атак сталося кілька пожеж, на місцях працюють екстрені служби. Про це пише УНН із посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.
Деталі
У Сумській громаді зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів, де виникло загоряння. Попередньо, внаслідок атаки жертв немає. Мобільні вогневі групи ППО продовжують роботу для знищення ворожих дронів у небі.
Як зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров, також є влучання на території Роменської громади. Наразі триває обстеження та ліквідація наслідків. Жителів закликають залишатися в укриттях, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та правил безпеки.
Нагадаємо
Вночі, 23 серпня, на Сумщині вночі ворог завдав ударів по Новослобідський та Ворожбянскій громадах. Пошкоджень зазнали житлові будинки громадян та нежитлові приміщення.
