Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки

24 серпня, 13:49 • 13324 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 25752 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 31978 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 30271 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 40185 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74718 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62212 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33707 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56615 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35514 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві24 серпня, 14:46 • 7850 перегляди
Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений24 серпня, 15:28 • 9452 перегляди
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон24 серпня, 15:44 • 10429 перегляди
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 роківVideo24 серпня, 16:46 • 4372 перегляди
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності18:31 • 11700 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 40187 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74720 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 44611 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 58294 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 45085 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Угорщина
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 44439 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 29840 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 30667 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 33367 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 39401 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Північний потік — 2
Футбол

Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

російські безпілотники вдарили по Сумській та Роменській громадах, спричинивши кілька пожеж. Екстрені служби працюють на місцях, жертв попередньо немає.

Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки

Російські безпілотники вдарили по території Сумської та Роменської громад. Внаслідок атак сталося кілька пожеж, на місцях працюють екстрені служби. Про це пише УНН із посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

Деталі

У Сумській громаді зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів, де виникло загоряння. Попередньо, внаслідок атаки жертв немає. Мобільні вогневі групи ППО продовжують роботу для знищення ворожих дронів у небі.

Як зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров, також є влучання на території Роменської громади. Наразі триває обстеження та ліквідація наслідків. Жителів закликають залишатися в укриттях, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та правил безпеки. 

Нагадаємо

Вночі, 23 серпня, на Сумщині вночі ворог завдав ударів по Новослобідський та Ворожбянскій громадах. Пошкоджень зазнали житлові будинки громадян та нежитлові приміщення.

Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24.08.25, 04:39 • 14405 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Сумська область
Протиповітряна оборона
Безпілотний літальний апарат
Суми