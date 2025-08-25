Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: детали
Киев • УНН
российские беспилотники ударили по Сумской и Роменской общинам, вызвав несколько пожаров. Экстренные службы работают на местах, жертв предварительно нет.
Российские беспилотники ударили по территории Сумской и Роменской общин. В результате атак произошло несколько пожаров, на местах работают экстренные службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря.
Детали
В Сумской общине зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, где возникло возгорание. Предварительно, в результате атаки жертв нет. Мобильные огневые группы ПВО продолжают работу по уничтожению вражеских дронов в небе.
Как отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров, также есть попадания на территории Роменской общины. Сейчас продолжается обследование и ликвидация последствий. Жителей призывают оставаться в укрытиях, соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности.
Напомним
Ночью, 23 августа, на Сумщине ночью враг нанес удары по Новослободской и Ворожбянской общинам. Повреждения получили жилые дома граждан и нежилые помещения.
