Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: детали

Российские беспилотники ударили по территории Сумской и Роменской общин. В результате атак произошло несколько пожаров, на местах работают экстренные службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря.

Детали

В Сумской общине зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, где возникло возгорание. Предварительно, в результате атаки жертв нет. Мобильные огневые группы ПВО продолжают работу по уничтожению вражеских дронов в небе.

Как отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров, также есть попадания на территории Роменской общины. Сейчас продолжается обследование и ликвидация последствий. Жителей призывают оставаться в укрытиях, соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности.

Напомним

Ночью, 23 августа, на Сумщине ночью враг нанес удары по Новослободской и Ворожбянской общинам. Повреждения получили жилые дома граждан и нежилые помещения.

Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно