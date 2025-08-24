Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 33970 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 36316 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 34984 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 22259 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 46427 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32219 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 31565 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25689 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25075 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14134 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.2м/с
71%
746мм
Популярные новости
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины23 августа, 16:26 • 10108 просмотра
В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф23 августа, 16:35 • 6770 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших23 августа, 17:12 • 3782 просмотра
Обширная география, разные темы: Власюк рассказал детали о санкциях против граждан разных стран, спонсирующих рф23 августа, 17:34 • 3322 просмотра
Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters23 августа, 17:54 • 3524 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 33970 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 26769 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 34984 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 29233 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 46427 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 31565 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 20108 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21837 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 24427 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31775 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
Крылатая ракета
Нефть
КАБ-250

Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Ночью 24 августа вражеские беспилотники атаковали Сумы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, жителей призывают оставаться в безопасных местах.

Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно

В ночь с 23 на 24 августа вражеские беспилотники атаковали город Сумы. Силы обороны работают. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова. 

Последствия атак выясняются. Спасибо защитникам, которые круглосуточно оберегают наши города

- отметил глава ОВА.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Жителей призывают оставаться в безопасных местах, ведь угроза повторных атак сохраняется.

Напомним

В Сумской области в результате российского удара БпЛА 20 августа ранены 12 человек, включая двух детей. Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях23.08.25, 10:59 • 13860 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Сумская область
Беспилотный летательный аппарат
Сумы