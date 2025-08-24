Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно
Киев • УНН
Ночью 24 августа вражеские беспилотники атаковали Сумы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, жителей призывают оставаться в безопасных местах.
В ночь с 23 на 24 августа вражеские беспилотники атаковали город Сумы. Силы обороны работают. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Последствия атак выясняются. Спасибо защитникам, которые круглосуточно оберегают наши города
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Жителей призывают оставаться в безопасных местах, ведь угроза повторных атак сохраняется.
Напомним
В Сумской области в результате российского удара БпЛА 20 августа ранены 12 человек, включая двух детей. Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.
