Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо
Київ • УНН
Вночі 24 серпня ворожі безпілотники атакували Суми. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.
У ніч з 23 на 24 серпня ворожі безпілотники атакували місто Суми. Сили оборони працюють. Про це пише УНН із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
Деталі
О 3:35 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що групи ворожих БпЛА прямують з білгородської області рф на межі державного кордону України та рухаються північно-західним курсом (Суми).
Наслідки атак з’ясовуються. Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста
Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях, адже загроза повторних атак зберігається.
Нагадаємо
На Сумщині внаслідок російського удару БпЛА 20 серпня поранено 12 людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж.
