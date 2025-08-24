Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо

$41.220.00
47.980.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 33660 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 35902 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 34703 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 22105 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 46209 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32161 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 31472 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25676 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25062 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14123 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 23 серпня, 15:44 • 8684 перегляди
Ексдиректора черкаської поліклініки підозрюють у розтраті 2,5 млн грн міського бюджету23 серпня, 16:04 • 5200 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України23 серпня, 16:26 • 9950 перегляди
У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф23 серпня, 16:35 • 6522 перегляди
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих23 серпня, 17:12 • 3562 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 33660 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 26631 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 34703 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 29126 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 46209 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Урсула фон дер Ляєн
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Донецька область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 31472 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 20051 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21780 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 24371 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31727 перегляди
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
Крилата ракета
Нафта
КАБ-250

Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Вночі 24 серпня ворожі безпілотники атакували Суми. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.

Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо

У ніч з 23 на 24 серпня ворожі безпілотники атакували місто Суми. Сили оборони працюють. Про це пише УНН із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

О 3:35 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що групи ворожих БпЛА прямують з білгородської області рф на межі державного кордону України та рухаються північно-західним курсом (Суми).

Наслідки атак з’ясовуються. Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста

- зазначив голова ОВА.

Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях, адже загроза повторних атак зберігається.

Нагадаємо

На Сумщині внаслідок російського удару БпЛА 20 серпня поранено 12 людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж.

Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки23.08.25, 10:59 • 13843 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Сумська область
Безпілотний літальний апарат
Суми