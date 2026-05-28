Украина будет интегрирована в усилия по оборонным приоритетам Европы - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

Украина будет интегрирована в усилия по оборонным приоритетам Европы, в том числе в сфере ПВО и беспилотников. В этом году на военные нужды страны выделят 28,3 миллиарда евро.

Украина будет полностью интегрирована в усилия по самым насущным оборонным приоритетам Европы, которые включают противовоздушную оборону, беспилотники и средства борьбы с ними, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским я подтвердила полную поддержку Украины со стороны Европы на фоне того, как россия удваивает свою жестокую агрессию. Противовоздушная оборона, беспилотники и средства борьбы с ними являются одними из самых насущных оборонных приоритетов Европы. И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия

- написала фон дер Ляйен в X.

Глава Еврокомиссии указала: "Кредит на поддержку Украины внесет жизненно важный вклад. Только в этом году он предоставит 28,3 миллиарда евро для покрытия военных нужд Украины".

"Мы также говорили о пути Украины к членству в ЕС. Следующие недели будут важными для осуществления решительных шагов в процессе вступления", - сообщила фон дер Ляйен.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего антибаллистики, а также обсудили наш путь к членству в ЕС.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской антибаллистической защиты и открытие переговорных кластеров27.05.26, 18:58 • 2656 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Зенитная война
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Беспилотный летательный аппарат