Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской антибаллистической защиты и открытие переговорных кластеров

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Стороны обсудили усиление ПВО и инициативу Drone Deal. Украина ожидает открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС в июне.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской антибаллистической защиты и открытие переговорных кластеров

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего антибаллистики, а также обсудили наш путь к членству в ЕС, передает УНН.

Обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего антибаллистики. Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС на треке Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, которые готовы присоединяться 

- сообщил Зеленский.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в ЕС, но оставалась без голоса — Зеленский23.05.26, 12:47 • 4696 просмотров

Отдельно Зеленский и фон дер Ляйен обсудили наш путь к членству в ЕС.

Мы полностью готовы к открытию всех шести переговорных кластеров и рассчитываем, что первый кластер – Fundamentals – сможем открыть уже в июне. Также важно, чтобы как можно быстрее поступил первый транш из европейского пакета поддержки. Есть дата – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились. Спасибо! 

- резюмировал Президент.

Зеленский: присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным23.05.26, 17:47 • 4040 просмотров

Антонина Туманова

