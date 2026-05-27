Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской антибаллистической защиты и открытие переговорных кластеров
Киев • УНН
Стороны обсудили усиление ПВО и инициативу Drone Deal. Украина ожидает открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС в июне.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего антибаллистики, а также обсудили наш путь к членству в ЕС, передает УНН.
Обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего антибаллистики. Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС на треке Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, которые готовы присоединяться
Отдельно Зеленский и фон дер Ляйен обсудили наш путь к членству в ЕС.
Мы полностью готовы к открытию всех шести переговорных кластеров и рассчитываем, что первый кластер – Fundamentals – сможем открыть уже в июне. Также важно, чтобы как можно быстрее поступил первый транш из европейского пакета поддержки. Есть дата – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились. Спасибо!
