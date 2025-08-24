$41.220.00
Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке и заверил в поддержке

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости, отметив мужество народа. Он заверил в неизменной поддержке Франции в борьбе за справедливость и мир.

Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке и заверил в поддержке

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости, подчеркнув мужество украинцев в борьбе против российской агрессии и заверив в неизменной поддержке Парижа. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в соцсетях президента Франции Эммануэля Макрона. 

В этот День независимости Украины мы чтим смелость и отвагу украинского народа, который, 34 года спустя после провозглашения независимости, продолжает бороться против российской агрессии

- подчеркнул он.

Французский лидер отметил, что эта борьба важна не только для Украины, но и для безопасности всего европейского континента. Президент также заверил, что Франция всегда будет оставаться на стороне Киева.

Украинцы, в этой борьбе за справедливость и мир Франция всегда будет рядом с вами — сегодня и завтра

– подчеркнул Макрон.

Дополнение

Франция является одним из ключевых партнеров Украины в войне против России. Париж оказывает военную и финансовую помощь, участвует в тренировке украинских военных, а также поставляет системы ПВО и дальнобойное вооружение.

Вероника Марченко

Политика
Зенитная война
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Европа
Венгрия
Украина
Киев