Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке и заверил в поддержке
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости, отметив мужество народа. Он заверил в неизменной поддержке Франции в борьбе за справедливость и мир.
В этот День независимости Украины мы чтим смелость и отвагу украинского народа, который, 34 года спустя после провозглашения независимости, продолжает бороться против российской агрессии
Французский лидер отметил, что эта борьба важна не только для Украины, но и для безопасности всего европейского континента. Президент также заверил, что Франция всегда будет оставаться на стороне Киева.
Украинцы, в этой борьбе за справедливость и мир Франция всегда будет рядом с вами — сегодня и завтра
Дополнение
Франция является одним из ключевых партнеров Украины в войне против России. Париж оказывает военную и финансовую помощь, участвует в тренировке украинских военных, а также поставляет системы ПВО и дальнобойное вооружение.
