Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою та запевнив у підтримці
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності, відзначивши мужність українського народу. Він запевнив у незмінній підтримці Франції в боротьбі за справедливість і мир.
Деталі
Свій допис Макрон зробив українською мовою.
У цей День Незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії
Французький лідер зазначив, що ця боротьба є важливою не лише для України, а й для безпеки всього європейського континенту. Президент також запевнив, що Франція завжди залишатиметься на боці Києва.
Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами - сьогодні і завтра
Доповнення
Франція є одним з ключових партнерів України у війні проти росії. Париж надає військову та фінансову допомогу, бере участь у тренуванні українських військових, а також постачає системи ППО та далекобійне озброєння.
