24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою та запевнив у підтримці

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності, відзначивши мужність українського народу. Він запевнив у незмінній підтримці Франції в боротьбі за справедливість і мир.

Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою та запевнив у підтримці

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності, підкресливши мужність українців у боротьбі проти російської агресії та запевнивши у незмінній підтримці Парижа. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі Х.

Деталі

Свій допис Макрон зробив українською мовою.

У цей День Незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії

- наголосив Макрон.

Французький лідер зазначив, що ця боротьба є важливою не лише для України, а й для безпеки всього європейського континенту. Президент також запевнив, що Франція завжди залишатиметься на боці Києва.

Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами - сьогодні і завтра

– підкреслив Макрон.

Доповнення

Франція є одним з ключових партнерів України у війні проти росії. Париж надає військову та фінансову допомогу, бере участь у тренуванні українських військових, а також постачає системи ППО та далекобійне озброєння.

Франція різко відреагувала на нові удари рф, заявивши, що росія посилює терор21.08.25, 16:39 • 4173 перегляди

Вероніка Марченко

