Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою та запевнив у підтримці

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності, підкресливши мужність українців у боротьбі проти російської агресії та запевнивши у незмінній підтримці Парижа. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі Х.

Свій допис Макрон зробив українською мовою.

У цей День Незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії

Французький лідер зазначив, що ця боротьба є важливою не лише для України, а й для безпеки всього європейського континенту. Президент також запевнив, що Франція завжди залишатиметься на боці Києва.

Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами - сьогодні і завтра