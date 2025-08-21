Франція різко відреагувала на нові удари рф, заявивши, що росія посилює терор

$41.380.02
Ексклюзив
12:55 • 2052 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 9112 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 4772 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 12530 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 32409 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 42022 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 45553 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 70267 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 173956 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72333 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 67637 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 11566 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 50075 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 34069 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 34167 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 9138 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 34326 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 87767 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 173983 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 140541 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Велика Британія
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 51079 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 46790 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 46735 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 74702 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 90249 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Лікарські засоби
Гривня
Нафта

Франція різко відреагувала на нові удари рф, заявивши, що росія посилює терор

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Франція жорстко відреагувала на масовану атаку рф по Україні 20-21 серпня, яка спричинила жертви та руйнування. Париж наголошує, що дії кремля доводять відсутність прагнення до миру, попри декларації про переговори.

Франція різко відреагувала на нові удари рф, заявивши, що росія посилює терор

Париж виступив із жорсткою заявою після масованої атаки росії на українські міста в ніч з 20 на 21 серпня, яка зачепила й західні регіони. За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, десятки отримали поранення у Львівській та Закарпатській областях. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції, пише УНН.

Деталі

У французькому МЗС наголосили, що дії кремля викривають його справжні наміри: попри декларації про готовність до переговорів, москва лише посилює терор. За одну ніч російські війська випустили понад 570 дронів і близько 40 ракет по житлових районах, що стало наймасштабнішим обстрілом за останній місяць.

Франція підкреслила, що такі напади доводять відсутність щирого прагнення кремля до миру. У заяві йдеться, що міжнародна спільнота має "припинити цикл російських убивств", посилюючи тиск і санкції.

Париж також підтвердив готовність працювати спільно з Україною, США та європейськими партнерами над втіленням мирної ініціативи президента Трампа, яка має на меті досягти справедливого та тривалого миру.

Таким чином Франція намагається поєднати дипломатичний тиск і політичну підтримку Києва, демонструючи, що нова хвиля терору лише зміцнює міжнародну солідарність з Україною.

Нагадаємо

росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО знешкодила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".

Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.

67-річна жінка госпіталізована після масованої російської атаки на Рівненщині. Уламки спричинили пожежу житлового будинку в Рівному, яку ліквідували рятувальники.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Крилата ракета
Львівська область
Рівненська область
Протиповітряна оборона
Закарпатська область
Х-47М2 «Кинджал»
Дональд Трамп
Париж
Франція
Європа
Угорщина
Україна
Мукачево
Безпілотний літальний апарат
Львів
Рівне
Київ