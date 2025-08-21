Франція різко відреагувала на нові удари рф, заявивши, що росія посилює терор
Київ • УНН
Франція жорстко відреагувала на масовану атаку рф по Україні 20-21 серпня, яка спричинила жертви та руйнування. Париж наголошує, що дії кремля доводять відсутність прагнення до миру, попри декларації про переговори.
Париж виступив із жорсткою заявою після масованої атаки росії на українські міста в ніч з 20 на 21 серпня, яка зачепила й західні регіони. За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, десятки отримали поранення у Львівській та Закарпатській областях. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції, пише УНН.
Деталі
У французькому МЗС наголосили, що дії кремля викривають його справжні наміри: попри декларації про готовність до переговорів, москва лише посилює терор. За одну ніч російські війська випустили понад 570 дронів і близько 40 ракет по житлових районах, що стало наймасштабнішим обстрілом за останній місяць.
Франція підкреслила, що такі напади доводять відсутність щирого прагнення кремля до миру. У заяві йдеться, що міжнародна спільнота має "припинити цикл російських убивств", посилюючи тиск і санкції.
Париж також підтвердив готовність працювати спільно з Україною, США та європейськими партнерами над втіленням мирної ініціативи президента Трампа, яка має на меті досягти справедливого та тривалого миру.
Таким чином Франція намагається поєднати дипломатичний тиск і політичну підтримку Києва, демонструючи, що нова хвиля терору лише зміцнює міжнародну солідарність з Україною.
Нагадаємо
росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО знешкодила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".
Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.
67-річна жінка госпіталізована після масованої російської атаки на Рівненщині. Уламки спричинили пожежу житлового будинку в Рівному, яку ліквідували рятувальники.