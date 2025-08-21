Франция резко отреагировала на новые удары рф, заявив, что россия усиливает террор

Париж выступил с жестким заявлением после массированной атаки россии на украинские города в ночь с 20 на 21 августа, которая затронула и западные регионы. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения во Львовской и Закарпатской областях. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции, пишет УНН.

Детали

Во французском МИД подчеркнули, что действия кремля разоблачают его истинные намерения: несмотря на декларации о готовности к переговорам, Москва лишь усиливает террор. За одну ночь российские войска выпустили более 570 дронов и около 40 ракет по жилым районам, что стало самым масштабным обстрелом за последний месяц.

Франция подчеркнула, что такие нападения доказывают отсутствие искреннего стремления кремля к миру. В заявлении говорится, что международное сообщество должно "прекратить цикл российских убийств", усиливая давление и санкции.

Париж также подтвердил готовность работать совместно с Украиной, США и европейскими партнерами над воплощением мирной инициативы президента Трампа, которая имеет целью достичь справедливого и длительного мира.

Таким образом Франция пытается совместить дипломатическое давление и политическую поддержку Киева, демонстрируя, что новая волна террора лишь укрепляет международную солидарность с Украиной.

Напомним

россия атаковала Украину 574 дронами и 40 ракетами, включая 4 "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 546 беспилотников и 31 ракету, в том числе один "Кинжал".

В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.

67-летняя женщина госпитализирована после массированной российской атаки на Ровенщине. Обломки вызвали пожар жилого дома в Ровно, который ликвидировали спасатели.