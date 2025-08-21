Франция резко отреагировала на новые удары рф, заявив, что россия усиливает террор

$41.380.02
Эксклюзив
12:55 • 2088 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 9206 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 4818 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 12568 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 32476 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 42082 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 45609 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 70312 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 174050 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72353 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 9206 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 34411 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 87813 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 174050 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 140589 просмотра
Франция резко отреагировала на новые удары рф, заявив, что россия усиливает террор

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Франция жестко отреагировала на массированную атаку рф по Украине 20-21 августа, которая повлекла за собой жертвы и разрушения. Париж подчеркивает, что действия кремля доказывают отсутствие стремления к миру, несмотря на декларации о переговорах.

Франция резко отреагировала на новые удары рф, заявив, что россия усиливает террор

Париж выступил с жестким заявлением после массированной атаки россии на украинские города в ночь с 20 на 21 августа, которая затронула и западные регионы. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения во Львовской и Закарпатской областях. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции, пишет УНН.

Детали

Во французском МИД подчеркнули, что действия кремля разоблачают его истинные намерения: несмотря на декларации о готовности к переговорам, Москва лишь усиливает террор. За одну ночь российские войска выпустили более 570 дронов и около 40 ракет по жилым районам, что стало самым масштабным обстрелом за последний месяц.

Франция подчеркнула, что такие нападения доказывают отсутствие искреннего стремления кремля к миру. В заявлении говорится, что международное сообщество должно "прекратить цикл российских убийств", усиливая давление и санкции.

Париж также подтвердил готовность работать совместно с Украиной, США и европейскими партнерами над воплощением мирной инициативы президента Трампа, которая имеет целью достичь справедливого и длительного мира.

Таким образом Франция пытается совместить дипломатическое давление и политическую поддержку Киева, демонстрируя, что новая волна террора лишь укрепляет международную солидарность с Украиной.

Напомним

россия атаковала Украину 574 дронами и 40 ракетами, включая 4 "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 546 беспилотников и 31 ракету, в том числе один "Кинжал".

В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.

67-летняя женщина госпитализирована после массированной российской атаки на Ровенщине. Обломки вызвали пожар жилого дома в Ровно, который ликвидировали спасатели.

Степан Гафтко

Киев