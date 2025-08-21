Через російську атаку на Рівненщину постраждала жінка: показали наслідки

$41.380.02
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 188 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 6564 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 24276 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 34510 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 38380 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 63975 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 162478 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70252 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 132261 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 343112 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 59076 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 8398 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 41562 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 25651 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 19420 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 190 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 19929 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 79602 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 162479 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 132262 перегляди
Через російську атаку на Рівненщину постраждала жінка: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1616 перегляди

67-річна жінка госпіталізована після масованої російської атаки на Рівненщині. Уламки спричинили пожежу житлового будинку в Рівному, яку ліквідували рятувальники.

Через російську атаку на Рівненщину постраждала жінка: показали наслідки

У Рівненській області внаслідок атаки рф є постраждала, у Рівному була пожежа, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Через масовану російську атаку на Рівненщині постраждала 67-річна жінка: її госпіталізували до лікарні. Внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку

- зазначили у ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники ліквідували наслідки обстрілу.

На місці події працювали психологи ДСНС.

Тривога на Рівненщині тривала всю ніч: уламки пошкодили будинки, людей не зачепило21.08.25, 10:11 • 4014 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Рівненська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Рівне