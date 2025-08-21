Через російську атаку на Рівненщину постраждала жінка: показали наслідки
Київ • УНН
67-річна жінка госпіталізована після масованої російської атаки на Рівненщині. Уламки спричинили пожежу житлового будинку в Рівному, яку ліквідували рятувальники.
У Рівненській області внаслідок атаки рф є постраждала, у Рівному була пожежа, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
Через масовану російську атаку на Рівненщині постраждала 67-річна жінка: її госпіталізували до лікарні. Внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку
Як повідомляється, рятувальники ліквідували наслідки обстрілу.
На місці події працювали психологи ДСНС.
