Из-за российской атаки в Ровенской области пострадала женщина: показали последствия

В Ровенской области в результате атаки рф есть пострадавшая, в Ровно был пожар, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Из-за массированной российской атаки на Ровенщине пострадала 67-летняя женщина: ее госпитализировали в больницу. В результате падения обломков в городе Ровно возник пожар жилого дома - отметили в ГСЧС.

Как сообщается, спасатели ликвидировали последствия обстрела.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Тревога в Ровенской области длилась всю ночь: обломки повредили дома, людей не задело