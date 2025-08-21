Из-за российской атаки в Ровенской области пострадала женщина: показали последствия
Киев • УНН
67-летняя женщина госпитализирована после массированной российской атаки на Ровенщине. Обломки вызвали пожар жилого дома в Ровно, который ликвидировали спасатели.
В Ровенской области в результате атаки рф есть пострадавшая, в Ровно был пожар, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
Из-за массированной российской атаки на Ровенщине пострадала 67-летняя женщина: ее госпитализировали в больницу. В результате падения обломков в городе Ровно возник пожар жилого дома
Как сообщается, спасатели ликвидировали последствия обстрела.
На месте происшествия работали психологи ГСЧС.
