Из-за российской атаки в Ровенской области пострадала женщина: показали последствия

Эксклюзив
10:22 • 6122 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 23752 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 34010 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 37900 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 63544 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 161813 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 70087 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 131824 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 342161 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 104005 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 58502 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 8088 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 40997 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 25083 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 18417 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 19174 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 79181 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 46485 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 42514 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 42757 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 71015 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 86798 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Из-за российской атаки в Ровенской области пострадала женщина: показали последствия

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

67-летняя женщина госпитализирована после массированной российской атаки на Ровенщине. Обломки вызвали пожар жилого дома в Ровно, который ликвидировали спасатели.

Из-за российской атаки в Ровенской области пострадала женщина: показали последствия

В Ровенской области в результате атаки рф есть пострадавшая, в Ровно был пожар, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Из-за массированной российской атаки на Ровенщине пострадала 67-летняя женщина: ее госпитализировали в больницу. В результате падения обломков в городе Ровно возник пожар жилого дома

- отметили в ГСЧС.

Как сообщается, спасатели ликвидировали последствия обстрела.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Тревога в Ровенской области длилась всю ночь: обломки повредили дома, людей не задело21.08.25, 10:11 • 3996 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Ровненская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ровно