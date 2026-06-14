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От ПВО до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский раскрыл ожидания от следующей недели

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Зеленский анонсировал усиление ПВО и открытие совместного кластера с Молдовой на следующей неделе. Также обсудят непубличные идеи для достижения мира.

От ПВО до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский раскрыл ожидания от следующей недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет важной и он ожидает результатов по ПВО и открытия кластера для Украины и Молдовы, передает УНН.

Важная будет неделя, рассчитываем на результаты. Прежде всего, безусловно, ПВО для Украины, политические договоренности, которые усилят нашу защиту здесь, в Украине, будет открытие кластера – кластера для Украины и Молдовы и шаги к долгосрочному миру: обсудим с нашими партнерами некоторые идеи, пока непубличные 

- сообщил Зеленский.

ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии12.06.26, 20:39 • 66109 просмотров

Антонина Туманова

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Зенитная война
Владимир Зеленский
Украина
Молдова