От ПВО до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский раскрыл ожидания от следующей недели
Киев • УНН
Зеленский анонсировал усиление ПВО и открытие совместного кластера с Молдовой на следующей неделе. Также обсудят непубличные идеи для достижения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет важной и он ожидает результатов по ПВО и открытия кластера для Украины и Молдовы, передает УНН.
Важная будет неделя, рассчитываем на результаты. Прежде всего, безусловно, ПВО для Украины, политические договоренности, которые усилят нашу защиту здесь, в Украине, будет открытие кластера – кластера для Украины и Молдовы и шаги к долгосрочному миру: обсудим с нашими партнерами некоторые идеи, пока непубличные
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии12.06.26, 20:39 • 66109 просмотров