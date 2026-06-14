От ПВО до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский раскрыл ожидания от следующей недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет важной и он ожидает результатов по ПВО и открытия кластера для Украины и Молдовы, передает УНН.

Важная будет неделя, рассчитываем на результаты. Прежде всего, безусловно, ПВО для Украины, политические договоренности, которые усилят нашу защиту здесь, в Украине, будет открытие кластера – кластера для Украины и Молдовы и шаги к долгосрочному миру: обсудим с нашими партнерами некоторые идеи, пока непубличные - сообщил Зеленский.

ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии