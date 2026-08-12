В Балаклаве после взрывов загорелся дом, в районе ТЭС снова сообщили о взрывах
Киев • УНН
В оккупированном Крыму ночью прогремели новые взрывы. В Балаклаве после работы российской ПВО загорелся дом, а в районе ТЭС снова слышен взрыв.
В ночь на 12 августа в оккупированном Крыму прогремели новые взрывы, а в Балаклаве после работы российской ПВО загорелся дом. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По сообщениям подписчиков канала, пожар возник в историческом центре Балаклавы, возле горы Чембало. Причины возгорания пока неизвестны.
Тем временем в районе Балаклавской ТЭС снова был слышен взрыв. Над районом также заметили синий прожектор.
Новые взрывы в Крыму
В Керчи местные жители сообщили об отдалённых взрывах, которые, вероятно, могли быть слышны со стороны Тамани. В районе Южного берега Крыма также зафиксировали пролёт беспилотника, по которому периодически работала российская ПВО.
Около 1:57 в Севастополе, в районе мыса Фиолент, сообщили о стрельбе, вспышке и взрыве.
Ранее "Крымский ветер" сообщал о масштабных перебоях с электроснабжением в Крыму после серии взрывов и работы ПВО. В частности, об отключении света сообщали в Севастополе, Бахчисарайском районе, Симферополе, Евпатории, Саках и ряде других населённых пунктов.
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