россия попытается заблокировать вступление Украины в ЕС, если процесс не ускорить - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание процесса европейской интеграции может дать россии возможность заблокировать путь Украины к членству в Европейском Союзе. В то же время Киев рассчитывает на ускоренное движение к вступлению и стремится получить такие же условия, как и другие страны-кандидаты. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита G7, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Во время разговора президент прокомментировал встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его идею относительно ассоциированного членства Украины в ЕС.

Зеленский положительно оценил позицию немецкого канцлера, подчеркнув, что тот последовательно поддерживает Украину и понимает стремление Киева ускорить интеграцию в Европейский Союз.

В то же время глава государства предостерег, что промедление с продвижением переговорного процесса создает дополнительные риски.

Если этого не произойдет, россия найдет способ заблокировать путь Украины в Европейский Союз. Они не хотят видеть нас успешными - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не просит для себя особых условий в процессе вступления в ЕС.

Мы хотим такого же членства, как и другие страны. Не лучшего, но и не худшего - подчеркнул он.

Отдельно Зеленский сообщил, что во время встречи с Мерцем стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности усиление систем противовоздушной обороны.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, президент заявил, что готов контактировать с любым мировым лидером, который может способствовать завершению войны.

По словам Зеленского, Украина открыта к диалогу со всеми сторонами, способными помочь приблизить справедливый мир.

Лидеры G7 предложили "сильные идеи, как принудить россию к миру", к ряду обсужденного США готовы обеспечить backstop - Зеленский