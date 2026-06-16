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россия попытается заблокировать вступление Украины в ЕС, если процесс не ускорить - Зеленский

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Глава государства заявил, что промедление с евроинтеграцией позволит россиянам заблокировать путь в ЕС. Он отметил, что Украина стремится к равным условиям членства и усилению ПВО.

россия попытается заблокировать вступление Украины в ЕС, если процесс не ускорить - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание процесса европейской интеграции может дать россии возможность заблокировать путь Украины к членству в Европейском Союзе. В то же время Киев рассчитывает на ускоренное движение к вступлению и стремится получить такие же условия, как и другие страны-кандидаты. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита G7, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во время разговора президент прокомментировал встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его идею относительно ассоциированного членства Украины в ЕС.

Зеленский положительно оценил позицию немецкого канцлера, подчеркнув, что тот последовательно поддерживает Украину и понимает стремление Киева ускорить интеграцию в Европейский Союз.

В то же время глава государства предостерег, что промедление с продвижением переговорного процесса создает дополнительные риски.

Если этого не произойдет, россия найдет способ заблокировать путь Украины в Европейский Союз. Они не хотят видеть нас успешными

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не просит для себя особых условий в процессе вступления в ЕС.

Мы хотим такого же членства, как и другие страны. Не лучшего, но и не худшего

- подчеркнул он.

Отдельно Зеленский сообщил, что во время встречи с Мерцем стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности усиление систем противовоздушной обороны.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, президент заявил, что готов контактировать с любым мировым лидером, который может способствовать завершению войны.

По словам Зеленского, Украина открыта к диалогу со всеми сторонами, способными помочь приблизить справедливый мир.

Лидеры G7 предложили "сильные идеи, как принудить россию к миру", к ряду обсужденного США готовы обеспечить backstop - Зеленский16.06.2026, 15:02 • 1920 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Зенитная война
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Украина