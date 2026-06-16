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Лидеры G7 предложили "сильные идеи, как принудить россию к миру", к ряду обсужденного США готовы обеспечить backstop - Зеленский

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Зеленский обсудил с лидерами G7 усиление ПВО и давление на россию. США готовы обеспечить поддержку для реализации всех договоренностей по миру.

Лидеры G7 предложили "сильные идеи, как принудить россию к миру", к ряду обсужденного США готовы обеспечить backstop - Зеленский

Лидеры G7 на встрече по Украине предложили "сильные идеи относительно того, как принудить россию к миру", поднимались вопросы усиления ПВО, предоставления лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на россию, и "США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы", ключевое – чтобы все обсужденное было реализовано, указал Президент Владимир Зеленский в соцсетях по итогам встречи, пишет УНН.

Детали

"Первая многосторонняя встреча сегодня – формат G7 – Украина на саммите G7. Благодарю Президента Франции Эммануэля Макрона, Премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони, Премьер-министра Канады Марка Карни, Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, Президента США Дональда Трампа, Премьер-министра Японии Санаэ Такаити, Президента Европейского совета Антониу Кошту, Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за участие и за сильные идеи относительно того, как принудить россию к миру", - отметил Зеленский.

Приоритеты четкие: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на россию. Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Ключевое – чтобы все обсужденное было реализовано. россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает

- подчеркнул Президент.

Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф16.06.26, 14:55 • 392 просмотра

Юлия Шрамко

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