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Десятки человек погибли в давке на футбольном матче в Гвинее

Десятки человек погибли в давке на футбольном матче в Гвинее

Киев  •  УНН

 • 5737 просмотра

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Десятки человек погибли в результате давки на футбольном матче между командами "Н'Зерекоре" и "Лабе" в Гвинее. Инцидент произошел после того, как болельщики команды гостей забросали поле камнями из-за несогласия с решением судьи.

Десятки человек погибли в давке после столкновений на футбольном матче во втором по величине городе Гвинеи, Нзерекоре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Премьер-министр страны Мамаду ауры Ба заявил, что давка на Западе привела к многочисленным жертвам в воскресенье, и призвал к спокойствию.

Один из врачей, который не пожелал назвать свое имя, сообщил агентству AFP, что в местной больнице "выстроились в ряд" несколько тел, а морг был переполнен.

Местные СМИ сообщили, что полиция применила слезоточивый газ после того, как болельщики команды гостей, Лабе, бросили камни в сторону поля, сердясь на судью.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

В Тбилиси спецназовцы с помощью слезоточивого газа разогнали акцию протеста, есть задержанные2 дек. 2024, 06:16 • 10791 просмотр

"Все началось с обжалования решения судьи. Затем болельщики вторглись на поле", - рассказал AFP один из очевидцев.

Региональные власти работают над" восстановлением покоя", говорится в заявлении премьер-министра Баха, и добавляется, что в больницах оказывают помощь пострадавшим.

Тысячи зрителей присутствовали на матче между гвинейскими командами "Н'Зерекоре" и "Лабе", сообщает местный новостной сайт MediaGuinee. По данным СМИ, воскресный матч был частью турнира в честь президента Мамади Думбуйи, захватившего власть в результате переворота в сентябре 2021 года.

Авиаудары Сирии и рф по Идлибу: по меньшей мере 25 человек погибли2 дек. 2024, 03:37 • 14477 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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