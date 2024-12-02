Десятки человек погибли в давке на футбольном матче в Гвинее

Десятки человек погибли в давке после столкновений на футбольном матче во втором по величине городе Гвинеи, Нзерекоре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Премьер-министр страны Мамаду ауры Ба заявил, что давка на Западе привела к многочисленным жертвам в воскресенье, и призвал к спокойствию.

Один из врачей, который не пожелал назвать свое имя, сообщил агентству AFP, что в местной больнице "выстроились в ряд" несколько тел, а морг был переполнен.

Местные СМИ сообщили, что полиция применила слезоточивый газ после того, как болельщики команды гостей, Лабе, бросили камни в сторону поля, сердясь на судью.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

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"Все началось с обжалования решения судьи. Затем болельщики вторглись на поле", - рассказал AFP один из очевидцев.

Региональные власти работают над" восстановлением покоя", говорится в заявлении премьер-министра Баха, и добавляется, что в больницах оказывают помощь пострадавшим.

Тысячи зрителей присутствовали на матче между гвинейскими командами "Н'Зерекоре" и "Лабе", сообщает местный новостной сайт MediaGuinee. По данным СМИ, воскресный матч был частью турнира в честь президента Мамади Думбуйи, захватившего власть в результате переворота в сентябре 2021 года.

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