Десятки человек погибли в давке на футбольном матче в Гвинее
Киев • УНН
Десятки человек погибли в результате давки на футбольном матче между командами "Н'Зерекоре" и "Лабе" в Гвинее. Инцидент произошел после того, как болельщики команды гостей забросали поле камнями из-за несогласия с решением судьи.
Десятки человек погибли в давке после столкновений на футбольном матче во втором по величине городе Гвинеи, Нзерекоре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Премьер-министр страны Мамаду ауры Ба заявил, что давка на Западе привела к многочисленным жертвам в воскресенье, и призвал к спокойствию.
Один из врачей, который не пожелал назвать свое имя, сообщил агентству AFP, что в местной больнице "выстроились в ряд" несколько тел, а морг был переполнен.
Местные СМИ сообщили, что полиция применила слезоточивый газ после того, как болельщики команды гостей, Лабе, бросили камни в сторону поля, сердясь на судью.
Официальных данных о пострадавших пока нет.
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"Все началось с обжалования решения судьи. Затем болельщики вторглись на поле", - рассказал AFP один из очевидцев.
Региональные власти работают над" восстановлением покоя", говорится в заявлении премьер-министра Баха, и добавляется, что в больницах оказывают помощь пострадавшим.
Тысячи зрителей присутствовали на матче между гвинейскими командами "Н'Зерекоре" и "Лабе", сообщает местный новостной сайт MediaGuinee. По данным СМИ, воскресный матч был частью турнира в честь президента Мамади Думбуйи, захватившего власть в результате переворота в сентябре 2021 года.
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