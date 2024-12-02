В Тбилиси спецназовцы с помощью слезоточивого газа разогнали акцию протеста, есть задержанные

В Тбилиси к утру 2 декабря спецназовцы оттеснили протестующих от здания парламента страны. Спецназ применил слезоточивый газ и водометы. В свою очередь протестующие отбивались пиротехникой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rustavi2 и NEWSGEORGIA.

Детали

К пяти часам на проспекте Руставели спецназ продолжал разливать газ, митингующие запускали файеры.

Утром понедельника территория на проспекте Меликишвили была полностью освобождена от демонстрантов. Примерно за 15 минут до разгона правоохранители призвали участников митинга покинуть территорию, и после предупреждения правоохранители появились в районе площади Республики.

Демонстранты разбежались в разные стороны, среди них некоторые спрятались в метро.

Во время разгона митинга были задержаны несколько граждан, точное количество задержанных пока неизвестно.

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По данным МВД страны, во время последних акций протеста пострадали 113 правоохранителей, из них 4 до сих пор находятся в клинике. В частности, 1-2 декабря - 21 сотрудник МВД.

В сообщении ведомства также отмечается, что любые факты нарушения закона будут немедленно предупреждены полицией и соответствующее реагирование:

"Митинг, который прошел на проспекте Руставели, неоднократно превышал нормы, установленные Законом О собраниях и манифестациях. Те, кто собрался у законодательного органа, продолжали свои силовые действия, как и в предыдущие дни. В очередной раз призываем агрессивно настроенных участников акции протестовать мирным путем, не нарушать закон и выполнять указания работников милиции на месте. Любое нарушение законодательства будет немедленно предупреждено полицией и приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении.

Дополнение

В столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией.

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, новых выборов и возвращения страны на евроатлантический путь.