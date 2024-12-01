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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Грузии сделал громкое заявление относительно парламентских выборов на фоне протестов

Премьер Грузии сделал громкое заявление относительно парламентских выборов на фоне протестов

Киев  •  УНН

 • 1716 просмотра

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Ираклий Кобахидзе категорически отверг возможность проведения новых парламентских выборов в Грузии. Премьер-министр назвал текущие протесты в стране "началом конца либерального фашизма".

Премьер-министр "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе исключил вероятность новых парламентских выборов в Грузии, несмотря на протесты, охватившие страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NEWSGEORGIA. 

Детали

"Никаких повторных парламентских выборов в Грузии не будет", - заявил Кобахидзе.

Акции протеста, проходящие в Тбилиси и других городах Грузии, он назвал "началом конца либерального фашизма".

Дополнение 

В центре Тбилиси в ночь на 1 декабря происходили столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Спецназ использовал водометы и дымовые шашки, протестующие отвечали пиротехникой.

В Тбилиси ночь на 1 декабря были задержаны 50 участников акции протеста, которые требовали отставки правительства и новых выборов.

Напомним 

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, новых выборов и возвращения страны на евроатлантический путь.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
hruziia-krainaГрузия