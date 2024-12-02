Авиаудары Сирии и рф по Идлибу: по меньшей мере 25 человек погибли
Киев • УНН
В результате авиаударов сирийских и российских войск по жилым районам Идлиба погибли по меньшей мере 25 человек. Атаки произошли на фоне обострения конфликта и заявлений Асада о намерениях разгромить повстанцев в Алеппо.
По меньшей мере 25 человек погибли на северо-западе Сирии в результате авиаударов, нанесенных сирийским правительством и рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации спасательной службы сирийской оппозиции "Белые шлемы", авиаудары произошли в воскресенье по контролируемому повстанцами городу Идлиб. Город расположен на севере Сирии, где в последние дни наблюдается обострение конфликта.
Погибшие стали жертвами ракетных атак, когда сирийские и российские самолеты нанесли удары по жилым районам.
В то же время, президент Башар аль-Асад заявил о намерении разгромить повстанцев, которые ворвались в Алеппо, что усилило напряжение в регионе.
россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters1 дек. 2024, 12:34 • 17243 просмотра