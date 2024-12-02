Авиаудары Сирии и рф по Идлибу: по меньшей мере 25 человек погибли

По меньшей мере 25 человек погибли на северо-западе Сирии в результате авиаударов, нанесенных сирийским правительством и рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации спасательной службы сирийской оппозиции "Белые шлемы", авиаудары произошли в воскресенье по контролируемому повстанцами городу Идлиб. Город расположен на севере Сирии, где в последние дни наблюдается обострение конфликта.

Погибшие стали жертвами ракетных атак, когда сирийские и российские самолеты нанесли удары по жилым районам.

В то же время, президент Башар аль-Асад заявил о намерении разгромить повстанцев, которые ворвались в Алеппо, что усилило напряжение в регионе.

россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters