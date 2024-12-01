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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters

россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters

Киев  •  УНН

 • 942 просмотра

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российские и сирийские самолеты нанесли удары по городу Идлиб, в результате чего погибли 4 человека. Повстанцы захватили несколько городов недалеко от Алеппо, в том числе промзону Шейх Наджар.

Российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб в воскресенье, во второй день интенсивных бомбардировок на севере Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии, передает УНН.

Детали

По словам жителей, одна из атак была на многолюдный жилой район в центре Идлиба, который является крупнейшим городом в повстанческом анклаве возле турецкой границы. Там во временных палатках и жилищах проживают около четырех миллионов человек.

В результате удара по меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения.

Сирийская армия и ее союзник Россия заявляют, что их целью является укрытие повстанческих группировок, и отрицают нападения на мирных жителей.

В субботу российские и сирийские самолеты бомбили другие города в провинции Идлиб, которая полностью перешла под контроль повстанцев.

Повстанцы ворвались в город Алеппо, расположенный к востоку от провинции Идлиб, в пятницу вечером, вынудив армию передислоцироваться, что стало самой большой проблемой для президента Башара Асада за последние годы.

Сирийская армия заявила, что десятки ее солдат были убиты в результате нападения.

В воскресенье армия заявила, что ей удалось отвоевать несколько городов, которые в последние дни были захвачены повстанцами.

В свою очередь повстанцы заявили, что продвинулись дальше к югу от Алеппо и захватили город Хансир, пытаясь перерезать главный маршрут снабжения армии в Алеппо.

Повстанческие источники сообщили, что они также захватили поместье Шейх Наджар, одну из главных промышленных зон страны.

Дополнение

Сегодня, 1 декабря, в украинской разведке сообщали, что москва сменила командующего в Сирии из-за потерь российских военных в республике на фоне наступления повстанцев. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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