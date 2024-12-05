Футболист «Фиорентины» вышел из реанимации, но может не вернуться в Серию А
Киев • УНН
Эдоардо Бове покинул отделение интенсивной терапии спустя три дня после потери сознания. У игрока подозревают миокардит, что может помешать его дальнейшей карьере в Серии А.
Пока остается сомнительным, сможет ли Эдоардо Бове снова играть в Серии А.
Передает УНН со ссылкой на Il Messaggero.
Итальянский профессиональный футболист Эдоардо Бове покинул отделение интенсивной терапии через три дня после потери сознания.
«Эдоардо в порядке, он в форме, он выздоравливает, и мы счастливы», и, прежде всего, „он вышел из реанимации“. Это объявление сделал генеральный директор «Фиорентины» Алессандро Феррари в микрофоны Mediaset перед началом матча «Фиорентина-Эмполи» Кубка Италии.
С точки зрения здоровья врачи продолжают проводить обследования, чтобы выяснить причины случившегося.
Предполагается, что Бове страдает миокардитом - воспалением ткани сердечной мышцы. Об этом сообщает «Gazzetta dello Sport». Дальнейшие расследования должны выяснить, нуждается ли Бове в имплантации дефибриллятора.
Таким образом, по закону Эдоардо Бове больше не будет разрешено играть в Серии А.
Тем временем письма благосклонности со всего футбольного мира продолжаются. За последние несколько часов бразильский защитник «Фиорентины» Додо опубликовал превью «Фиорентина-Эмполи» с футболкой Бове под номером 4 и надписью «Для тебя, брат», будто говоря, что «Виола» выходит на поле вместо своего одноклубника.
Клубы болельщиков Curva Fiesole Firenze организовали хореографическую: через заявление, обнародованное на собственных социальных каналах, болельщики призвали надеть шарф и держать его затянутым в течение всего времени исполнения гимна «Фиорентины».
Напомним
УНН ранее передавал, что у игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове случился эпилептический приступ и остановка сердца во время матча с «Интером».
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