Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

20 марта в 21:00 по киевскому времени в пригороде Парижа, Сен-Дени, в штаб-квартире столицы летних Игр, Pulse, начнется церемония жеребьевки футбольных турниров Олимпиады-2024, передает УНН.

Напомним, что участником соревнований среди мужчин является и сборная Украины. Прошлым летом, победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 (U-21) и получив путевку в полуфинал, наша команда добилась исторического успеха - завоевала для страны право впервые выступить на футбольном турнире Олимпиады. Вместе с Украиной лицензии на летние Игры-2024 от Европы в этой дисциплине через молодежное Евро-2023 получили сборные Испании и Израиля.

На сегодня известны уже 12 участников мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, которые будут соревноваться в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях, согласно регламенту, могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов, которые старше этого возраста.

Всего в турнире примут участие 16 сборных: Франция - как хозяин, три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три - Африку (Марокко, Египет, Мали), три - Азию (станут известны до 3 мая), две - Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две - зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна - Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем - четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, "Парк де Пренс").

ФИФА обнародовала формат жеребьевки и объявила состав корзин согласно рейтингу участников. Он состоит из суммы полученных страной очков (три - за победу в игровое время, одно - за ничью) на последних пяти олимпийских футбольных турнирах в такой пропорции: 2020 - 100%, 2016 - 80%, 2012 - 60%, 2008 - 40%, 2004 - 20%. Также по пять бонусов начисляются обладателям титула за этот период. Поскольку квалификационные соревнования в Азии завершатся 3 мая, представители АФК получили рейтинг команд конфедерации за выступление на прошлых летних Играх, 2020 года в Токио. Победитель межконтинентального плей-офф сразу отправился в четвертую корзину. Там же будет находиться и дебютант футбольного турнира Олимпиады - Украина.

Состав корзин перед жеребьевкой мужского футбольного турнира Олимпиады-2024

Корзина 1

Франция

АФК-1

АФК-2

Аргентина

Корзина 2

Испания

Новая Зеландия

Парагвай

Марокко

Корзина 3

США

Египет

АФК-3

Малые

Корзина 4

Доминиканская Республика

Израиль

Украина

Победитель межконтинентального плей-офф

Квартеты будут формироваться в порядке от корзины 1 до корзины 4. Представители одной конфедерации в одну группу не попадут. То же касается и победителя межконтинентального плей-офф.

Добавим, что действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). На этот раз она даже не прошла отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Напомним, в рамках подготовки к турниру олимпийская сборная Украины в период с 17-го по 27 марта проведет учебно-тренировочный сбор в венгерском Сегеде и товарищеский матч с Японией (25 марта) в городе Фукуока.