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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция стремится получить урановые активы Нигера после России

Турция стремится получить урановые активы Нигера после России

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 02:41  •  12841 просмотра

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Турция нацелилась на урановые месторождения Нигера после отмены прав французских и канадских компаний. Это происходит на фоне усиления присутствия России в Африке из-за ядерных соглашений с несколькими странами.

Турция, следуя за Россией, активно нацелилась на урановые активы в Африке. Россия недавно заключила ядерное соглашение с Конго, а Турция, по сообщениям, стремится приобрести часть урановых активов Нигера для поддержки своей ядерной энергетики. Об этом пишет NAP, передает УНН.

Детали

Государственная компания «Росатом» усилила свое присутствие в регионе, заключив несколько ядерных соглашений по всей Африке. Они сосредоточились на развитии ядерной и гидроэнергетики в странах, таких как Конго-Браззавиль и Республика Гвинея. В этом контексте был подписан меморандум с Алжиром, ориентированный на развитие ядерных технологий в медицине и исследовательских реакторов.

Тем временем турецкие министры отправились в Нигер на прошлой неделе с целью обеспечить доступ к месторождениям урана. Этот визит состоялся после того, как Нигер отменил права на добычу у французских и канадских компаний. Президент Турции Эрдоган поддержал это решение, стремясь укрепить влияние своей страны в Африке и защитить Нигер от исторического угнетения со стороны Запада.

Усилия Турции по приобретению урановых активов совпадают с интересами России в этом регионе. Нигер является крупным мировым поставщиком урана, обеспечивая около 5% мировых ресурсов, что делает эту страну ключевым игроком на глобальном рынке ядерного топлива.

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ28 мая 2024, 02:55 • 114535 просмотров

Лилия Подоляк

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