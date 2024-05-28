Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного почти до уровня оружейного, что стало последней попыткой Тегерана постоянно оказывать давление на международное сообщество. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В конфиденциальном докладе, изданном МАГАТЭ, отмечается, что Иран добивается отмены экономических санкций, наложенных на противоречивую ядерную программу страны, в обмен на ее замедление.

Эта программа, как и все государственные вопросы в Иране, находится под руководством верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и, вероятно, никаких изменений в ней после гибели президента страны, произошедшей на прошлой неделе, не будет.

В материале сообщается, что по состоянию на 11 мая Иран имеет 142,1 килограмма урана, обогащенного до 60%, что на 20,6 килограмма больше, чем в последнем отчете наблюдательного органа ООН в 2017 году. Уран, обогащенный до 60% чистоты, является лишь коротким техническим шагом от оружейного уровня 90%.

Дополнение

Общие запасы обогащенного урана в Иране составляют 6201,3 килограмма, что на 675,8 килограмма больше, чем в предыдущем отчете МАГАТЭ.

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