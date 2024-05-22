Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  100756 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  103709 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  104952 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  100049 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119125 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116198 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119974 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113646 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104616 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  235027 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности, чтобы противостоять вооруженным конфликтам и привлекать страны к ответственности за нарушения, поскольку действия россии на Запорожской АЭС и Севастопольском исследовательском реакторе в Крыму создали беспрецедентные риски и приравниваются к ядерному терроризму.

Война •   •  4513 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.

Новости Мира •   •  3813 просмотра
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

В связи с прогнозируемой плотной облачностью, что уменьшает производство солнечной энергии, 23 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Общество •   •  6044 просмотра
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами

Российские войска атаковали Днепропетровскую область почти два десятка раз, используя беспилотники-камикадзе, артиллерийские обстрелы и баллистические ракеты, нанося ущерб жилым домам, транспортным средствам, газопроводу и другой инфраструктуре, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  6374 просмотра
россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами

Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну

Украина направила письмо Международному олимпийскому комитету в связи с квалификацией на Париж-2024 представителей российской федерации и беларуси, которые открыто поддерживают военные действия против Украины.

Война •   •  6358 просмотра
Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну

Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Зеленский обсудил с президентом Чили Борисом ситуацию в Харьковской области, где Россия пытается расширить свое вторжение, и Борич подтвердил свое участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

Война •   •  8811 просмотра
Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

Верховная Рада приняла законопроект, детализирующий меры принуждения, которые могут быть использованы сотрудниками Национальной гвардии, включая наручники, электрошокеры, гранаты, бронетехнику, оружие и беспилотные летательные аппараты, для выполнения возложенных на них задач.

Общество •   •  8307 просмотра
Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, и давать отпор россии, даже если американское оружие наносит удары на территории россии.

Война •   •  8442 просмотра
Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

Прокуратура САП и Национальная полиция провели обыск по месту жительства нынешнего детектива НАБУ в рамках расследования возможных уголовных преступлений, совершенных сотрудниками НАБУ.

Криминал и ЧП •   •  7547 просмотра
У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"

Бывший исполняющий обязанности директора государственной угольной компании "Краснолиманская" обвиняется в причинении убытков на сумму 358 млн грн и ущерба окружающей среде на сумму более 210 млн грн в результате незаконной добычи угля и продажи угля по заниженным ценам частной компании, что привело к убыткам государственного предприятия.

Криминал и ЧП •   •  7228 просмотра
Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"