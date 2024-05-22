Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

Украина призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилить усилия для укрепления стандартов ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении Украины, которое было провозглашено на "Международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего" главой украинской делегации - заместителем министра энергетики Светланой Гринчук, передает УНН.

Несмотря на прогресс, которого мы достигли в ядерной безопасности и физической защите, АЭС могут стать объектами вооруженной агрессии и незаконного захвата. Это произошло с Украиной дважды: в 2014-м, когда был аннексирован Крым, где расположен Севастопольский исследовательский реактор, и в 2022 году, когда россия незаконно захватила крупнейшую атомную электростанцию Европы - Запорожскую АЭС. Такие действия создали беспрецедентные риски для ядерной безопасности и продолжают создавать такие риски ежедневно - подчеркнула Светлана Гринчук.

Она отметила: то, что сейчас происходит в Украине, - это ядерный терроризм со стороны рф. россия уничтожает тепло- и гидроэлектростанции, линии электропередачи, трансформаторы и другие элементы энергетической системы, а атомная энергия остается основным источником энергии для страны.

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Украина видит свое будущее с атомной энергетикой, и мы хотим быть уверенными, что это будущее будет безопасным и надежным. Поэтому мы призываем Агентство активизировать свои усилия и пересмотреть стандарты ядерной безопасности в направлении усиления, чтобы обеспечить готовность режимов ядерной безопасности стран противостоять любым возможным обстоятельствам, включая вооруженный конфликт, и гарантировать, что страны будут привлечены к ответственности за их нарушение - подчеркнула она.

Пришло время для трансформации международной системы ядерной безопасности и международных инструментов, чтобы они отвечали текущим вызовам и угрозам и, насколько это возможно, учитывали все будущие - добавила Светлана Гринчук.

Представительница Украины поблагодарила МАГАТЭ и государства-члены за объединение усилий, помощь Украине и работу в рамках рабочих групп "Ядерная и радиационная безопасность" и "Энергетическая безопасность" для реализации положений Формулы мира в Украине.

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