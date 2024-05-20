Гендиректор МАГАТЕ рассказал о результатах проверок на украинских АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе расследования выяснили, что утечки ядерных материалов на украинских АЭС не было, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по случаю Международной конференции по ядерной безопасности 2024. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Детали

По словам Гросси, МАГАТЭ находится на передовой адаптации ядерной безопасности к новым вызовам, включая войну. Семь принципов обеспечения ядерной безопасности "внесли решающую ясность во время войны и являются свидетельством адаптивности МАГАТЭ и режима безопасности", - указал директор агентства.

Как указал Гросси, МАГАТЭ постоянно предпринимает усилия по поддержке Украины, в частности благодаря постоянному присутствию экспертов МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях, в том числе и Запорожской АЭС, находящейся на передовой линии войны.

Когда поступали обвинения в нарушении ядерной безопасности, МАГАТЭ проводило беспристрастное и научное расследование. Мы установили факты, что утечки ядерных материалов не было, развеяв военную туманность и разрядив напряженную обстановку - заявил гендиректор ГАМАТЕ.

Дополнение

В конце апреля Рафаэль Гросси рассказывал, что атаки дронов на Запорожскую АЭС прекратились, но ситуация на станции остается непредсказуемой.