Гендиректор МАГАТЕ розповів про результати перевірок на українських АЕС
Київ • УНН
Інспекції МАГАТЕ не виявили витоку ядерних матеріалів на українських АЕС, незважаючи на триваючу війну, заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час розслідування з'ясували, що витоку ядерних матеріалів на українських АЕС не було, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з нагоди Міжнародної конференції з ядерної безпеки 2024. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
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За словами Гроссі, МАГАТЕ перебуває на передовій адаптації ядерної безпеки до нових викликів, включно з війною. Сім принципів забезпечення ядерної безпеки "внесли вирішальну ясність під час війни і є свідченням адаптивності МАГАТЕ та режиму безпеки", - вказав директор агентства.
Як вказав Гроссі, МАГАТЕ постійно робить зусилля з підтримки України, зокрема завдяки постійній присутності експертів МАГАТЕ на всіх українських атомних електростанціях, зокрема й Запорізької АЕС, що знаходиться на передовій лінії війни.
Коли надходили звинувачення в порушенні ядерної безпеки, МАГАТЕ проводило неупереджене і наукове розслідування. Ми встановили факти, що витоку ядерних матеріалів не було, розвіявши військову туманність і розрядивши напружену обстановку
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В кінці квітня Рафаель Гроссі розповідав, що атаки дронів на Запорізьку АЕС припинилися, але ситуація на станції залишається непередбачуваною.