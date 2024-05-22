Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки в умовах російської агресії

ukenru
17:57 • 12237 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 21134 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 53763 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 149961 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 122724 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 125662 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 121054 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118687 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111098 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129699 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 110735 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65758 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 72609 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 92439 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 53336 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 149972 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 326933 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 409236 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 420278 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 331930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 21154 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 72609 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65758 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 84010 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98554 перегляди
Актуальне
Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки в умовах російської агресії

Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки в умовах російської агресії

Київ • УНН

 • 88996 перегляди

Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки, щоб протистояти збройним конфліктам та притягати країни до відповідальності за порушення, оскільки дії росії на Запорізькій АЕС та Севастопольському дослідницькому реакторі в Криму створили безпрецедентні ризики та прирівнюються до ядерного тероризму.

Україна закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) посилити зусилля для зміцнення стандартів ядерної безпеки. Про це йдеться у заяві України, що була проголошена на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього" очільницею української делегації - заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук, передає УНН.

Незважаючи на прогрес, якого ми досягли в ядерній безпеці та фізичному захисті, АЕС можуть стати об’єктами збройної агресії та незаконного захоплення. Це сталося з Україною двічі: у 2014-му, коли було анексовано Крим, де розташований Севастопольський дослідницький реактор, та у 2022 році, коли росія незаконно захопила найбільшу атомну електростанцію Європи – Запорізьку АЕС. Такі дії створили безпрецедентні ризики для ядерної безпеки і продовжують створювати такі ризики щодня 

- наголосила Світлана Гринчук.

Вона зауважила: те, що зараз відбувається в Україні, — це ядерний тероризм з боку рф. росія знищує тепло- та гідроелектростанції, лінії електропередачі, трансформатори та інші елементи енергетичної системи, а атомна енергія залишається основним джерелом енергії для країни.

Гендиректор МАГАТЕ розповів про результати перевірок на українських АЕС 20.05.24, 16:33 • 16671 перегляд

Україна бачить своє майбутнє з атомною енергетикою, і ми хочемо бути впевненими, що це майбутнє буде безпечним і надійним. Тому ми закликаємо Агентство активізувати свої зусилля та переглянути стандарти ядерної безпеки в напрямку посилення, щоб забезпечити готовність режимів ядерної безпеки країн протистояти будь-яким можливим обставинам, включаючи збройний конфлікт, та гарантувати, що країни будуть притягнуті до відповідальності за їх порушення 

- наголосила вона.

Настав час для трансформації міжнародної системи ядерної безпеки та міжнародних інструментів, щоб вони відповідали поточним викликам і загрозам і, наскільки це можливо, враховували всі майбутні

 - додала Світлана Гринчук.

Представниця України подякувала МАГАТЕ та державам-членам за об’єднання зусиль, допомогу Україні та роботу у межах робочих груп "Ядерна та радіаційна безпека" та "Енергетична безпека" для реалізації положень Формули миру в Україні.

54 делегації МАГАТЕ закликали притягнути росію до відповідальності за загрози ядерній безпеці - Міненерго22.05.24, 16:09 • 20974 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
yevropaЄвропа
krymКрим
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36