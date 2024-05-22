Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки в умовах російської агресії
Київ • УНН
Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки, щоб протистояти збройним конфліктам та притягати країни до відповідальності за порушення, оскільки дії росії на Запорізькій АЕС та Севастопольському дослідницькому реакторі в Криму створили безпрецедентні ризики та прирівнюються до ядерного тероризму.
Україна закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) посилити зусилля для зміцнення стандартів ядерної безпеки. Про це йдеться у заяві України, що була проголошена на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього" очільницею української делегації - заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук, передає УНН.
Незважаючи на прогрес, якого ми досягли в ядерній безпеці та фізичному захисті, АЕС можуть стати об’єктами збройної агресії та незаконного захоплення. Це сталося з Україною двічі: у 2014-му, коли було анексовано Крим, де розташований Севастопольський дослідницький реактор, та у 2022 році, коли росія незаконно захопила найбільшу атомну електростанцію Європи – Запорізьку АЕС. Такі дії створили безпрецедентні ризики для ядерної безпеки і продовжують створювати такі ризики щодня
Вона зауважила: те, що зараз відбувається в Україні, — це ядерний тероризм з боку рф. росія знищує тепло- та гідроелектростанції, лінії електропередачі, трансформатори та інші елементи енергетичної системи, а атомна енергія залишається основним джерелом енергії для країни.
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Україна бачить своє майбутнє з атомною енергетикою, і ми хочемо бути впевненими, що це майбутнє буде безпечним і надійним. Тому ми закликаємо Агентство активізувати свої зусилля та переглянути стандарти ядерної безпеки в напрямку посилення, щоб забезпечити готовність режимів ядерної безпеки країн протистояти будь-яким можливим обставинам, включаючи збройний конфлікт, та гарантувати, що країни будуть притягнуті до відповідальності за їх порушення
Настав час для трансформації міжнародної системи ядерної безпеки та міжнародних інструментів, щоб вони відповідали поточним викликам і загрозам і, наскільки це можливо, враховували всі майбутні
Представниця України подякувала МАГАТЕ та державам-членам за об’єднання зусиль, допомогу Україні та роботу у межах робочих груп "Ядерна та радіаційна безпека" та "Енергетична безпека" для реалізації положень Формули миру в Україні.
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