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Іран збільшує свої запаси урану – МАГАТЕ

Іран збільшує свої запаси урану – МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 114697 перегляди

Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого до рівня, близького до збройового, чинячи тиск на міжнародне співтовариство з метою зняття економічних санкцій.

Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня збройового, що стало останньою спробою Тегерана постійно чинити тиск на міжнародну спільноту. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

У конфіденційній доповіді, виданій МАГАТЕ, зазначається, що Іран домагається скасування економічних санкцій, накладених на суперечливу ядерну програму країни, в обмін на її уповільнення.

Ця програма, як і всі державні питання в Ірані, знаходиться під керівництвом верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї, і, ймовірно, жодних змін у ній після загибелі президента країни, що сталася минулого тижня, не буде.

У матеріалі повідомляється, що станом на 11 травня  Іран має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%, що на 20,6 кілограма більше, ніж в останньому звіті спостережного органу ООН у 2017 році. Уран, збагачений до 60% чистоти, є лише коротким технічним кроком від збройового рівня 90%.

Доповнення

Загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 6201,3 кілограма, що на 675,8 кілограма більше, ніж у попередньому звіті МАГАТЕ.

Україна закликає МАГАТЕ посилити стандарти ядерної безпеки в умовах російської агресії22.05.24, 19:39 • 88996 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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