Массовая трагедия на футбольном матче в Гвинее: количество жертв шокирует

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Киев  •  УНН

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В городе Нзерекоре, Гвинея, во время и после футбольного матча произошли массовые столкновения между фанатами. По данным местных больниц, по меньшей мере 100 человек погибли в результате инцидента.

В Гвинее на юго-востоке страны десятки человек погибли в результате столкновений между футбольными фанатами. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла во время и после футбольного матча в городе Нзерекоре в воскресенье. 

Как сообщили источники в местных больницах, по меньшей мере 100 человек погибли, в частности, в больнице и морге города. Один из врачей, пожелавший остаться анонимным, подтвердил высокое число жертв. Другой медик также сообщил о десятках погибших. 

Причины столкновений между фанатами пока выясняются, однако подобные инциденты отмечаются во время спортивных событий в странах Западной Африки, где футбольные матчи часто сопровождаются насилием и столкновениями. 

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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