Массовая трагедия на футбольном матче в Гвинее: количество жертв шокирует

В Гвинее на юго-востоке страны десятки человек погибли в результате столкновений между футбольными фанатами. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла во время и после футбольного матча в городе Нзерекоре в воскресенье.

Как сообщили источники в местных больницах, по меньшей мере 100 человек погибли, в частности, в больнице и морге города. Один из врачей, пожелавший остаться анонимным, подтвердил высокое число жертв. Другой медик также сообщил о десятках погибших.

Причины столкновений между фанатами пока выясняются, однако подобные инциденты отмечаются во время спортивных событий в странах Западной Африки, где футбольные матчи часто сопровождаются насилием и столкновениями.