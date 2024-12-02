Массовая трагедия на футбольном матче в Гвинее: количество жертв шокирует
Киев • УНН
В городе Нзерекоре, Гвинея, во время и после футбольного матча произошли массовые столкновения между фанатами. По данным местных больниц, по меньшей мере 100 человек погибли в результате инцидента.
В Гвинее на юго-востоке страны десятки человек погибли в результате столкновений между футбольными фанатами. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Трагедия произошла во время и после футбольного матча в городе Нзерекоре в воскресенье.
Как сообщили источники в местных больницах, по меньшей мере 100 человек погибли, в частности, в больнице и морге города. Один из врачей, пожелавший остаться анонимным, подтвердил высокое число жертв. Другой медик также сообщил о десятках погибших.
Причины столкновений между фанатами пока выясняются, однако подобные инциденты отмечаются во время спортивных событий в странах Западной Африки, где футбольные матчи часто сопровождаются насилием и столкновениями.