Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список игроков, которые будут готовиться в составе команды Украины к футбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Александрия" Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба - "Ворскла" Полтава), Александр Мартынюк ("Александрия" Александрия), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Артем Шулянский ("Александрия" Александрия), Максим Брагарь, Николай Михайленко (оба - "Динамо" Киев), Владислав Велетень ("Колос" Ковалевка), Олег Федор ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все - "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Детали

7 июля олимпийская сборная Украины отправится из Киева во Францию, где в рамках подготовки к летним Играм проведет сразу два товарищеских поединка.

Сине-желтые планируют прибыть на свою базу в спортивном комплексе Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс 8 июля. В тот же день должен начаться и тренировочный сбор, который будет включать непосредственные занятия на поле, а также теоретические сессии.

Первый товарищеский поединок, против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало - в 18:30 по местному времени, 19:30 по киевскому) на одном из полей комплекса Plaine des Sports.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля (начало - в 19:30 по Киеву) также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе "Алан Лансамен".

20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии, которой оказался Ирак. Свои матчи квартета сине-желтые проведут 24-го, 27-го и 30 июля.

Две лучшие команды группы В по сетке выходят на представителей группы А.

Дополнение

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем - четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, "Парк де Пренс").

Всего в турнире примут участие 16 сборных: Франция - как хозяин, три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три - Африку (Марокко, Египет, Мали), три - Азию (Япония, Узбекистан, Ирак), две - Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две - зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна - Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединился победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея).