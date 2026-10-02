путін хоче змусити киян покинути столицю - Зеленський





російський диктатор володимир путін, завдаючи ударів по Україні, хоче змусити українців залишити свої міста, особливо у Києві. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю EL PAIS, передає УНН.

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"Контрастні повідомлення з кремля, і що путін продовжуватиме ескалацію ближче до виборів, щоб показати, що він такий сильний і не боїться європейців, не відчуває санкцій. І, звісно, він надсилає ці сигнали США. У нас були розмови з американською командою переговорників, і я сказав їм: "Ви побачите, що під час виборів, і особливо після них, будуть масовані атаки, де все буде пов'язано з цивільними. Вони хочуть, щоб українці, особливо зі столиці, залишили її. Вони справді хотіли цього під час повномасштабного вторгнення, коли тільки почали - пам'ятаєте 2022 рік, це була їхня мета. Змусити людей, простих громадян - покинути столицю, щоб показати: немає столиці - немає й країни", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна це не лише столиця, зазначивши, що Київ залишається сильним.

"Зараз вони атакують по 300–500 засобами протягом дня, як ви абсолютно правильно сказали, 24/7 вони нас атакують. Це тактика путіна - посилення ескалації, і він це робитиме. І ближче до виборів - він робитиме це все більше й більше. Це все для того, щоб занурити Україну в хаос. Протягом цього періоду ми знайдемо додаткові кошти, і ми повинні це зробити для цієї нової хвилі війни, але все одно цього недостатньо", - додав Зеленський.

Нагадаємо

глава кремля володимир путін дав вказівку своїм воєначальникам відмовитися від правил ведення війни, що призвело до різкого збільшення ударів рф по цивільних цілях на тлі значних спроб змінити перевагу у війні, згідно з розвідувальними даними, перехопленими Києвом.