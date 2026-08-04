Возвращение детей и пленных является главным измерением дипломатии - Лубинец
Киев • УНН
Омбудсмен заявил, что каждое дипломатическое решение имеет человеческое измерение. Подтверждено 20 610 случаев депортации детей, возвращено 2 425.
У каждого дипломатического решения сегодня есть человеческое измерение. Речь идет о детях, гражданских и военнопленных, которые ждут возвращения из российской неволи. Об этом во время ежегодного Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины - "Восстановление мира и лидерство Украины" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Омбудсмен озвучил несколько важных вещей, на которые отдельно следует обратить внимание:
- Возвращение украинских детей. Уже подтверждено 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения. В рамках Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 425 детей, из которых 465 - при содействии Офиса Омбудсмена;
- Тысячи украинцев до сих пор остаются в российской
неволе;
- Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине,
воюя в составе армии российских оккупантов;
- Более 8,4 миллиона наших граждан сегодня
находятся за пределами Украины.
Мир ожидает фактов, доказательств и сильных юридических аргументов. Именно поэтому мы должны работать вместе - Офис Омбудсмена, дипломаты, международные партнеры. У нас одна цель: вернуть наших людей и сделать все, чтобы россия ответила за свои преступления. Это и есть путь к справедливому миру
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении четырех детей с временно оккупированных территорий.